CaixaBank y la Fundació per la Pilota han presentado esta semana, en la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, la Lliga CaixaBank 2023, la competición por equipos más relevante de la pilota valenciana de élite. El torneo de la modalidad de raspall completará su edición número 40, mientras que para la disciplina de escala i corda será la trigésimo segunda.

Uno de los protagonistas del acto fue Vicent de Xeraco en calidad de campeón de la última edición. El resto saforense, aunque componente del equipo de Barxeta, habló desde su situación de defensor del título y dijo que «después de un último tramo de campaña no demasiado positivo, mi objetivo en la Lliga CaixaBank 2023 es volver a estar como el año pasado. Quiero estar al máximo nivel y trataré de revalidar el título, en esta ocasión junto a Seve y José. Con José llevo toda la vida juntos y con Seve todavía no he tenido opción de competir junto a él en un gran campeonato. Si nos compenetramos, haremos buen equipo. El año pasado la clave con Raúl y Murcianet fue que éramos una gran familia».

La partida inaugural de la XL Lliga CaixaBank de raspall se disputa este viernes en el Trinquet del Genovés, donde se medirán los equipos de la propia localidad de la Costera, formado por Ian, Tonet IV y Bossio, y Xàbia con Vercher, Lorja y Néstor.

El sábado se jugará en el Trinquet de la Llosa la segunda partida. Iván, Murcianet y Ricardet, representantes del equipo de la Llosa, contra el de Barxeta de Vicent, Seve y Jose.

El domingo por la mañana, a las 11.30 horas, la Lliga se estrenará en la Safor, concretamente en el Trinquet de Oliva, donde habrá derbi comarcal entre los tríos de Oliva (Salelles II, Brisca y Sergi) y Xeraco (Montaner, Canari e Ibiza). En esta primera jornada descansa el equipo de Castelló, que integran Marrahí, Raúl y Marc.

Partidas para hoy en Piles

Por otro lado y en cuanto a la agenda competitiva ordinaria, cabe destacar que la actividad vuelve este viernes al Trinquet Ciscar de Piles con dos partidas. A las 16.45 horas, Jeffry y Muro se miden a Miquel y Jordi. A continuación:Ximo e Ibiza &Rafa y Raúl.