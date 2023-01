L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha rebut una subvenció de 73.870 euros per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana amb la finalitat d’afavorir la conciliació familiar en les famílies amb fills i filles menors de 14 anys i també la inclusió laboral de les dones, amb especial atenció i protecció per a les víctimes de violència de gènere i les famílies monoparentals.

Esta subvenció està emmarcada en el Pla Corresponsables de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat.

L’ajuda s’invertirà per a dur a terme un any més l’escola de conciliació en estiu i per a desenvolupar nous tallers i activitats infantils, especialment durant les vacances escolars, per tal d’ajudar a les famílies amb fills i filles a garantir la conciliació entre la família i el treball.

La regidora de Serveis Socials, Igualtat i Dona, Noèlia Alberola, ha destacat que "destinarem l’ajuda a repetir l’escola de conciliació d’estiu que tan bona acollida va tindre entre els més de 250 xiquets i xiquetes participants. A més de facilitar la conciliació familiar, l’escola té un clar objectiu que és educar en valors i en igualtat".