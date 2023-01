Entramos en un año electoral. ¿Qué cambia eso en la gestión del ayuntamiento?

Intento que en mi partido y en la gestión de gobierno las elecciones no afecten porque no son una estación término sino que da continuidad a un proyecto, y a eso aspiro.

¿En esta legislatura que acaba, y en lo que respecta al Gobierno local, ha sufrido con Compromís?

Yo sufro por los problemas de la ciudad y por un contexto complicado al que hemos tenido que dar respuesta, como la pandemia, la guerra y sus efectos, la inflación... Ha habido semanas muy largas y siempre hemos intentado, ante ese panorama, ofrecer certidumbre, marcando un rumbo con medidas pioneras. Hemos apostado por el acuerdo, y eso siempre cuesta, pero el interés era la respuesta colectiva, el pacto de ciudad, y lo hemos conseguido.

La política actual es muy volátil, pero el Gobierno de Gandia se sustenta en 15 concejales. ¿Cree usted que hay riesgo de que esa mayoría se pierda?

La aritmética la deciden los ciudadanos con su voto y después nuestra obligación es llegar a acuerdos. A lo que aspiro en estas elecciones es que una gran mayoría de ciudadanos, de todas las ideologías, me den su aval independientemente de lo que votaran en el pasado. Pido el apoyo a una forma de gobernar moderada, capaz de integrar a todas las sensibilidades en una ciudad muy plural.

Reclama el apoyo desde todas las ideologías. Imagine que soy del PP. ¿Por qué razón me pide que le vote a usted?

Porque los proyectos partidistas no han funcionado y son excluyentes y porque de lo que se trata es de aterrizar un debate de ciudad y seguir un rumbo trazado que requiere más tiempo para materializar muchas de las actuaciones e inversiones que están en marcha. Cada uno tiene unos valores, pero creo que en este concepto todo el mundo se puede sentir cómodo.

Se acaba de producir una pequeña revolución en ese ámbito denominado ‘la izquierda a la izquierda del PSOE’ con la candidatura unitaria de Compromís, EU y Podemos. ¿Le satisface ese pacto?

Me satisface que se llegue a acuerdos para sumar, pero no me entrometo en las cuestiones internas de partidos. Creo que todos estamos obligados a llegar a acuerdos, antes y después de la conformación de la aritmética de los plenos. Vivimos un reto histórico para el futuro de esta ciudad y para seguir adelante cualquier acuerdo es bueno.

¿Satisfecho por cómo ha quedado finalmente el ‘ecocámping’ o ‘glámping’ de la playa?

Sí, porque damos certidumbre y viabilidad a una inversión privada de más de 9 millones de euros que generará 70 puestos de trabajo directos todo el año y que se ubica en suelo agrícola abandonado. Nada de suelo protegido o de marjal. Hemos dado seguridad jurídica y la DIC ha modulado el proyecto para ajustarlo a la norma. Es bueno haber superado los pasos y hemos garantizado la inversión, los puestos de trabajo y la generación de riqueza, que es lo que buscábamos.

La Mancomunitat de la Safor ha logrado aprobar los estatutos para asumir más competencias. ¿Cuál es la Mancomunitat que quiere el alcalde de la primera ciudad de esta comarca?

La que trascienda los límites de los términos municipales, en todos los aspectos, pero que priorice determinadas cuestiones. En primer lugar, consorciar políticas económicas, y así se lo he trasladado a la presidenta de la Mancomunitat. Que se cree una figura que aborde con los ayuntamientos y los empresarios el tejido productivo en un sentido de vertebración comarcal y no en una política ‘de campanar’, de manera que incida en procesos innovadores para empresas, porque así lo piden los empresarios. Que adapte la demanda del mercado de trabajo a la oferta y aborde la creación de trabajo que tenga como base la formación. Y también que la Mancomunitat integre con Gandia una comunidad energética local que trascienda los límites locales para revertir el exceso de producción a las viviendas más vulnerables y, al tiempo, abarate el coste de la energía eléctrica para las administraciones. Todo ello, sin descartar una mejor integración en unos servicios sociales en el ámbito comarcal.

¿Contento con el papel de la Generalitat y el Gobierno de España respecto a Gandia?

Contento sí, pero soy inconformista, y por eso lucho en todos los frentes para conseguir inversiones y proyectos, por ejemplo el Centro de Día de Diversidad Funcional. No me conformé con quedarnos fuera del ‘Pla Convivint’ porque nuestra pirámide poblacional es un reto y hay que atender a las personas de todas las edades, pero especialmente a las más vulnerables. Estoy satisfecho, sí, pero aún quedan aspectos por conseguir.

Por ejemplo, ¿del tranvía Gandia-Dénia se sabe algo?

Vamos a trabajar en las próximas semanas en la definición del trazado. Lo que me preocupa y en lo que trabajo es que lleguemos a un cierto consenso sobre el mapa de infraestructuras porque en algunos proyectos de trascendencia futura se ha vertido mucho ruido. Si se cuestiona el trazado de la CV-60, al que Gandia ha presentado alegaciones para mitigar el impacto, quienes no son partidarios de acabar esa infraestructura nunca serán partidarios del tranvía a Dénia que tiene un impacto mayor que la CV-60. Me gustaría consenso en las infraestructuras, y yo lo buscaré, pero tenemos la obligación de diseñar un trazado que, al menos desde Oliva, es más complicado.

Respecto a la Administración del Estado, a Gandia le llegan años complicados para seguir pagando la deuda financiera. ¿Confía que el Ministerio de Hacienda siga flexibilizando el Plan de Ajuste Económico?

Sí, pero para ello tenemos que hacer los deberes, como hasta ahora. En años de carencia, cuando no teníamos obligación de hacerlo, hemos liquidado deuda. Cinco millones este año. Y ya le digo que haremos compatible el pago de la deuda con la inversión en la ciudad, la prestación de servicios y atender a los sectores productivos y a las familias. Esas son nuestras obligaciones.

Este año se inaugurará el nuevo Palau de Justícia de Gandia. ¿Ocurrirá con el actual edificio lo que pasó con el hospital, que quedó vacío y sin uso?

No. Ya dije que los juzgados se trasladarían sabiendo qué haremos allí. Es un edificio muy grande y podemos aprovecharlo para usos compatibles. En las próximas semanas cerraremos esta cuestión con la Conselleria de Justicia, que es titular del edificio, pero el ayuntamiento ya piensa en usos.

"En dos semanas aprobaremos el convenio para el edificio de Correos"

¿En este año y siete meses que lleva de alcalde hay algún proyecto que confiaba acabar y no podrá? Pienso, por ejemplo, en la rehabilitación del edificio de Correos.

Sobre eso tenemos buenas noticias. En dos semanas aprobaremos el convenio para que la Conselleria de Hacienda compre ese edificio y lo convierta en un nuevo revulsivo para la ciudad. Allí pienso en un espacio de cultura, de oportunidades, de empresas y de vida para los jóvenes en pleno centro de la ciudad.

Acabo. Seguro que para su próxima lista electoral habrá pensado en quién será el número 2.

Cuando llegue el momento habrá una candidatura con perfiles que combinarán experiencia y renovación. Y sí, ya he pensado en esa candidatura.

Pero no la puede avanzar.

Todavía no.