H ay libros impenetrables, resbaladizos o esquivos que, serán lo que serán, pero que desde luego no han sido escritos para nosotros, y otros, como decía Holden Caulfield, el joven protagonista de El guardián entre el centeno, que nos hacen desear ser, haber sido o haber podido ser amigos de quienes los han escrito. Tengo la suerte de ser –uno entre muchos- amigo de Agustina Pérez, así que en cierto modo esperaba un libro como Contar lo mínimo, no porque Agustina Pérez se haya dedicado a escribir profesionalmente según los patrones establecidos en el gremio literario, cada vez más atestado de cacalibris, sino porque su condición de lectora ideal, forjada en la docencia y en un espíritu crítico insobornable, anticipaba la obra que ahora ha salido a la luz en la editorial Lletra Impresa.

Contar lo mínimo es un libro extraño, demasiado autónomo para hallar acomodo en el gusto más frecuentado, raramente curioso o audaz, adiestrado con éxito en los comederos de las listas de «más vendidos» e incondicional de los vaivenes de las modas. Pero quienes no tengan su olfato literario echado a perder, a poco que ojeen las decantadas historias, vibrantes aforismos o los breves y aquilatados textos de Contar lo mínimo advertirán de inmediato que harían mal en soltar el libro que tienen entre manos.

Ahora, para seguir los ritos críticos de rigor, debemos hacernos esa pregunta que los maestros budistas Zen quitaban de la cabeza de sus discípulos con certeros bastonazos: ¿por qué? Pues bien, en primer lugar, porque Contar lo mínimo trata en buena medida del paso del tiempo, de una memoria que no es casi nunca consecuencia de la voluntad, sino del azar, «un perro tonto», como dice la autora citando a Ray Loriga, «al que le echas un palo y te trae cualquier cosa». Sin embargo, en esas incursiones a contratiempo no contamos con otros camaradas ni con más apoyo que el de esos perros tontos, únicos portadores de algo más que de archisabidos y anodinos palos. Por eso, la primera de las tres partes en que se divide Contar lo mínimo se abre con una frase de Borges: «Mi relato será fiel a la realidad o, en todo caso, a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo». Nadie se baña dos veces en el mismo río ni remonta el curso del mismo río, digan lo que digan los mapas, y en esos viajes de vuelta siempre acabamos llegando a extraños dominios, pero no menos auténticos que eso que llamamos «la realidad». Lo explica mejor la autora en uno de sus aforismos: «Los recuerdos son espejismos, pero iluminan el presente».

Así, en el arranque del libro, Donde habite del recuerdo, se insiste en la recreación o «reencuentro» (no se me ocurre otra palabra) de presencias familiares, lugares e instantes que Agustina Pérez rescata del laberinto del tiempo o que, sin ir tras ellos, llegan inesperadamente en las noticias de actualidad y provocan como relámpagos sobre el pasado. Todas esas miniaturas y tentativas trascienden la simple evocación, la nostalgia o la anécdota personal porque consiguen crear un clima de alusiones en el que el lector se reconoce de inmediato como un compañero de viaje, dispuesto a subir a los desvanes de su propia memoria. Pero si la autora logra introducirnos en esa insinuante atmósfera es porque sabe contar historias. Escribir «bien», como decía Córtazar, es fácil, está al alcance de cualquiera que se empeñe, pero el arte de contar historias, sobre cuya desaparición ya advirtió hace un siglo Walter Benjamin, es otro cantar. Si algo sabemos desde el dinosaurio tenaz de Monterroso, las novelas nunca escritas por Borges o los relatos del mismo Benjamin es que, a la hora de contar una historia, más no es necesariamente mejor y que, como recordaba Isaac Babel, poner un punto a tiempo (o una coma, como dice Agustina Pérez) puede crear efectos demoledores.

La segunda parte de Contar lo mínimo se compone de relatos brevísimos en los que incluso los más prevenidos ante ese modelo narrativo –como me ocurre a mí– comprobarán que Agustina Pérez, conscientemente o por intuición literaria, aplica con éxito el consejo barojiano de provocar una sensación en el lector con el menor número de palabras posibles.

La tercera, que recoge un centenar de aforismos, propone al lector una suerte de conversación inteligente sobre las más variadas cuestiones: es una invitación a pensar, y ni siquiera ese registro reflexivo, formalmente tan característico, escapa al tono de confidencia espontánea, natural, que, sin rebajarse ni una sola vez teatralidad ni al patetismo sentimental, la autora traslada con éxito a las demás páginas de Contar lo mínimo.

En fin, lo que intento decir con este rollo –como sin duda calificaría el joven Caulfield este intento de crítica– es que quienes se adentren en el libro de Agustina Pérez no quedarán defraudados sino atrapados en una trama de sugestiones, visiones e incitaciones que solo el conocimiento, el respeto y el amor por las palabras puede crear. Tal vez Contar lo mínimo debería exhibirse en las librerías en la sección, más apropiada, de «Poesía». Léanlo y verán que es la pura verdad.