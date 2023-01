AAcord històric»; «Gandia guanya»; «el valencianisme aglutina»; l’«esquerra s’uneix»; «l’ecologisme i el feminisme fonamentals per a l’acord», ètc… Els qualificatius per al que hem fet a Gandia son incontables als mitjans de comunicació, però el que més ens agrada és que Més Gandia suma. El nostre camí ja fa temps que va en marxa i comença amb els anys de lluites contra la majoria absoluta de la dreta més carca i casposa de Gandia, durant la legislatura de 2011 a 2015, marcada per la lluita social, la construcció de nous moviments socials i d’un apoderament ciutadà a Gandia i al País Valencià. Però també d’una nova manera de fer política que va vindre a renovar els nostres partits, els quals portàvem tota la vida lluitant, i també als nous que van aparéixer estos moviments.

La gent demanava noves formes de fer política, exigia justícia social; que els seus representants deixaren de robar a mans plenes; més participació en les decisions que ens afecten a totes i tots; respecte pel territori, per la llegua, pel País, consciència ambiental i feminista, i sobretot polítics que posaren a les persones primer.

D’este moviment, en Gandia, va nàixer la coalició Més Gandia en 2015, que va tombar la majoria absoluta del PP i va a dur a terme polítiques que van traure a la nostra ciutat del marasme econòmic on la va deixar el PP de Torró i el PSOE d’Orengo (amb la inestimable ajuda de Mut), i que a dia de hui encara estem pagant i ho continuarem fent durant molts anys. Així de llarga és la factura de la festa que es van pegar alguns a costa de les nostre butxaques.

Ara, després de dos legislatures d’èxit on el valencianisme, l’ecologisme i l’esquerra hem governat esta ciutat amb transparència i trellat, posant els interesos de la gent de Gandia, de la Safor i del País Valencià per damunt de tot, no podem posar en perill tot l’aconseguit i que la dreta extrema i l’extrema dreta ens tornen als anys de la ruina total; de la corrupció descarada; de les places de bous al Grau; dels grans events ruinosos «a coste cero»; de les hostesses pel centre de Gandia repartint cava, o les propostes d’urbanitzar la platja de l’Auir o fer camps de golf a la marjal.

Per tot açò hem treballat per a bastir un nou acord i sumar a les comanyes i companys de Podem a Més Gandia. Aquest acord històric marca un abans i un després, perquè que Compromís, EUPV i Podem es presenten a les eleccions locals conjuntament sota el paraigües de Més Gandia, farà irreversibles els èxits aconseguits i ens donarà la força suficient per a continuar treballant pel bé de Gandia; per tal d’ajudar les persones més necessitades; per a continuar millorant la mobilitat a la ciutat; protegir el nostre patrimoni històric, el nostre territori, la nostra marjal, les nostres muntanyes, la nostra economia... En definitiva, pensant en les persones que cada dia fan d’esta ciutat un lloc especial on viure.

Un acord que parteix d’un treball d’honradesa per part de totes i tots. Que ha sigut ratificat de manera unànime per les nostres militàncies que entenen la unitat del valencianisme, l’esquerra i l’ecologisme com el millor camí per a continuar treballant per Gandia, i per la seua gent.

Una forma d’entendre la política on els problemes reals de la gent: l’actual inflació i les conseqüències de la guerra; la transició energètica; la violència de gènere; les polítiques culturals valentes; la nostra llengua, o la construcció d’un model de ciutat compatible amb la vida, són les nostres sigles per davant de qualsevol altre interés.

Per això hui animem la ciutadania a sumar-se a aquest projecte d’unitat, estenent la mà a aquelles que encara falten, i posant en marxa grups de treball, actes oberts i un programa on necessitem més mans per a guanyar una Gandia encara més valenta que no tinga por de defensar els qui necessiten de polítiques reals que transformen la nostra ciutat en un espai encara més digne.

Ací ens trobareu a nosaltres. Perquè sumar és avançar.