La banda "L'Entusiasta" de Benifairó logró ayer domingo el primer premio y mención de honor en la segunda sección del 42º Certamen de Bandas que tuvo lugar en el Auditorio del Palau de les Artes de València.

Las formaciones que participaban en la sección segunda eran las ganadoras del certamen que organizan las diputaciones de València, Castelló y Alicante y, por tanto, l'Entusiasta actuaba como ganadora del de València y competía las bandas de La Vall d´Uixò (Castelló) y Cocentaina (Alicante).

Las tres bandas interpretaron como obra obligada a El Gran Mondúber de Javier Artés Arlandis. La banda valldignense actuó en segundo lugar, dirigida por el director de Tavernes Carlos Sancho Cantus. La entidad completaba su participación con el pasodoble Los Dos Adolfos de José Mª Martín Domingo, y como obra de libre elección The Rise of The Phoenix de Teodoro Aparicio Barberán.