Javi Tur está en una nube. Por su mente no dejan de pasar todos los momentos que vivió la mañana del domingo en su presentación como Fallero Mayor de la Casa d'Alonso de Oliva, el primero de toda la comarca de la Safor y de los pocos que hay en toda la Comunitat Valenciana. Fue un acto muy emotivo en el que se le impuso la caramba que lucirá a lo largo de este ejercicio y que le subió al escenario, por sorpresa, su amiga, Cristina López.

Pero, al margen de la cuestión protocolaria, fue un acto en el que Tur vivió emociones que nunca imaginó. Él mismo, en conversación con Levante-EMV, lo describe de una forma muy sencilla: "Creo que puedo decir que ha sido el mejor día de mi vida". Así, sin más.

Como ocurre con cualquier persona que ocupa ese cargo, llegó sin conocer absolutamente nada de lo que iba a ocurrir y lo que vivió en el escenario, que compartió con la presidenta, Ester Pastor, superó todas sus expectativas. Esa tradición busca, precisamente, generar un impacto tras otro en el protagonista, y así fue. "Recibí muchísimas sorpresas, con discursos, vídeos en los que salía gente que no esperaba" pero, sobre todo, uno de los aspectos que más le emocionaron fue la presencia de "mis amigos de toda España". Se trata de jóvenes eurofans, como él, que llegaban desde puntos como Galicia o Madrid, como él mismo explicaba.

Su hermana, Arantxa Tur, ejerció de mantenedora con unas emotivas palabras.

También habló el propio protagonista, Javi Tur, quien tuvo palabras de agradecimiento a todas las personas de su familia, sus amigas y sus amigos. El joven cerraba su intervención lanzando un mensaje a todas las fallas de Oliva y, por extensión, del resto de la comarca, al apuntar que "estamos en tiempo de normalización, de mirar más allá y aceptar que en esta vida todo no es de un mismo color", apuntaba. El representante de la comisión Casa d'Alonso mostró su esperanza de que "en el futuro mi caso no haya quedado para el recuerdo y haya sido la apertura de las puertas hacia la igualdad dentro de la fiesta". El Fallero Mayor concluía apuntando que "la ilusión o sueño de una persona no debería regirse por su género asignado".