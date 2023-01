El equipo filial amateur de la UD Oliva escenificó este pasado fin de semana el malestar que siente la entidad por el deterioro de la instalación deportiva del Camp El Morer, agravada hace unos días por el socavón que se ha producido en la grada de tribuna que ha obligado al club a cerrarla y precintarla hasta que se garantice la seguridad de la misma para los espectadores.

La UD Oliva B se plantó sobre el también maltrecho césped artificial justo antes de comenzar el encuentro de liga de segunda regional contra el CF Miramar, que acabó perdiendo por 1-2.

Según el presidente de la UD Oliva, Joan Mascarell, "si la situación no cambia, el próximo en manifestar su protesta será el primer equipo. Ya sabemos que tenemos nuestra parte de responsabilidad en cuanto al campo, pero también es cierto que el presidente de la Federación, propietaria del campo, todavía no me ha llamado para interesarse por este tema y de la concejala de Deportes no sé nada desde el pasado martes".

Lo que queda claro es que el fútbol no cesa su actividad en el campo olivense, pese a los problemas estructurales del recinto.