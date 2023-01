L'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques ha programat dos activitats per al pròxim dijous.

A les 17:00 h.

LOGOS: grup de conversa filosòfica (d’anar per casa), a càrrec de Fernando Jiménez, escriptor, filòsof i artista.

Biblioteca Central. Sala d’Actes.

Es tractarà el tema “Què és filosofar? (introducció i debat)”. Grup que es reuneix els dijous alterns, per conversar al voltant del sentit de la vida, la soledat i l’abandonament social i familiar a través de la Filosofia. Actuant així com a teràpia de grup i motivant la trobada d’aquest sentit de la vida alié a el trivial del viure per inèrcia instintiva.

CLUB DE LECTURA:

A les 19:00 h.

“Un lloc anomenat Antany”, d’Olga Tokarczuk. Modera: Gràcia Signes.

Biblioteca Central. Sala d’Actes.

Olga Tokarczuk és una de les autores més aclamades de Polònia. Guanyadora del premi Nobel en l’edició del 2018. Amb Un lloc anomenat Antany va rebre el premi de la fundació Koscielski l’any 1997, i la va donar a conèixer internacionalment. Ha estat traduït a nombroses llengües i actualment és considerat un clàssic europeu.