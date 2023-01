Alfonso Ferrer Peiró es el gerente de la tienda Electrónica Ferrer, en Gandia y estos últimos días está expectante. Cada vez que a algún famoso le da por sacar a relucir un reloj de la marca Casio, de la que su establecimiento es distribuidor oficial desde el año 1982, sus ventas de estos modelos crecen. Le ocurrió cuando la periodista Sara Carbonero, hace unos años, empezó a lucirlo, lo que obligó a recuperar un modelo "vintage" que ya estaba descatalogado, cuenta, y ahora, tanto él como su proveedor, ya temen que vaya a ocurrir lo mismo, por eso ha reforzado el pedido de unidades para tener estoc suficiente las próximas semanas.

En este caso la responsable ha sido la cantante Shakira. Como ya es de sobra conocido, la colombiana afincada en Barcelona, en el tema que ha editado junto al productor Bizarrap en el que no escatima en flechas hacia su expareja, el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, incluye una referencia a los relojes Casio, de uso popular, contraponiéndolos con los lujosos Rolex. Aunque su intención, al utilizarlo, era la de rebajar el nivel de la nueva pareja de Piqué, Carla Chía, aupándose a ella misma a la categoría de Rolex, lo cierto es que quien está aprovechando el tirón es precisamente la marca japonesa.

"Casio no es una marca que evoluciona en un día y hace relativamente poco que ha salido la canción como para que en las ventas ya tenga un efecto pero sí que he notado más interés de lo normal en los últimos días, gente que entra a preguntar por la marca desde que se publicara la canción y Piqué saliera con un Casio", explica Ferrer en su establecimiento, ubicado en la esquina de la calle Major de Gandia con la plaza Escola Pia. En realidad, cuenta, el fenómeno de los modelos "vintage" de esta marca ya se venía notando desde hace unos años, especialmente por el papel de las "influencers". Ahora, la artista ha vuelto a poner la marca en primer plano. Tanto es así que, "ahora que viene la reposición se va a notar, he preparado un pedido de refuerzo porque el mismo proveedor me ha dicho que en los próximos meses se van a vender más relojes Casio", indicaba el comerciante.

Un ejemplar de esta marca puede costar entre 35 euros los modelos más básicos hasta 170 o 180 cuando se trata de ediciones limitadas. Ferrer explica que la principal baza de estos relojes es que "no dan problemas" y son "casi indestructibles". Lo cierto es que en el establecimiento cuenta con una gran variedad de modelos que poco tienen que ver con el imaginario que se ha creado históricamente con los relojes Casio, ya que los hay de colores cobre, dorados, plateados y con diseños actuales.

Ferrer asegura que "no me molesta" que la intención de Shakira en su tema sea el de menospreciar la marca. "La gente que conoce Casio sabe que hay muchas gamas, ya que incluso se pueden encontrar relojes que pueden costar 7.000 euros", indicaba.

Electrónica Ferrer da servicio en Gandia desde los años 30 y es distribuidor oficial de Casio desde 1982. Ahora no, pero durante años en su puerta había un gran cartel de la marca. Actualmente estos relojes ocupan la mayor parte de su escaparate, aunque también se pueden encontrar otras marcas.