La regidora de Joventut, Lydia Morant, acompanyada de la tècnica del departament, Andrea Badal, ha presentat aquest matí en roda de premsa l’acció organitzada per a aquest diumenge, 22 de gener. Es tracta d’una jornada d’skate a l’Skate Park de Roís de Corella que comptarà amb exhibicions, tallers, foodtrucks i animació musical amb dj’s.

«Hem muntat una serie d’activitats per a dinamitzar aquest espai, promoure’l entre la gent jove de la nostra ciutat i gaudir del dia amb una activitat gratuïta i lúdica», ha explicat Morant. «Hi haurà, en primer lloc, una exhibició de la gent del món de l’skate prou atractiva i després tallers per a la gent que s’acoste i vullga iniciar-se puga fer-ho», ha continuat l’edil. Tots els assistents disposaran de material per a poder practicar aquest esport que combina tècnica i diversió.

«Aquesta jornada dins de dos objectius del Pla Jove de Gandia, aprovat el 2022. Un d’ells és promocionar tant l’esport tradicional (futbol, bàsquet) com els nous esports com és l’skate entre els joves. L’altre és crear un oci alternatiu a l’oci de consum o pagament que molts no es poden permetre i fomentar espais gratuïts on es puga anar lliurement», ha destacat Badal.

Dins del Fòrum Jove, alguns joves van fer la proposta de les diferents activitats que estan entre les que es faran el diumenge: el Roller Dancer i fomentar hàbits saludables i relacions socials entre ells.

D’altra banda, la regidora ha aprofitat per a recordar l’actuació prevista a aquest espai que es durà a terme en 2023 i que estarà dotada amb una quantitat econòmica de 228.000 euros. «Dignificarem l’accés amb una entrada amb arbrat, bancs i una zona d’ombra per a que la gent estiga còmoda. També millorarem la zona infantil i farem créixer la zona esportiva», ha conclòs Morant.