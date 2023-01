La sala de rodes de premsa de l'Ajuntament de Gandia va acollir este dilluns la roda de premsa l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui, acompanyat de l’alcaldessa de Benirredrà, Elena Blanco, i la regidora de Festes Populars de la localitat veïna, Silvia Climent, ha presentat el Porrat de Sant Antoni Benirredrà-Gandia 2023.

Aquesta festivitat tradicional i popular, que s’uneix a altres Porrats de la Safor com el de Beniopa i Oliva, celebrat aquest cap de setmana, o el del Raval, que serà l’últim dels porrats d’enguany, començarà aquest divendres 20 de gener i durarà tot el cap de setmana, fins el diumenge 22. Tal i com ha indicat Prieto, «celebrem de nou, ja amb normalitat i plenitud després d’uns anys de dificultat per la pandèmia, aquest porrat amb un context de recuperació social, econòmica i emocional».

«Esperem que els carrers de la localitat veïna i de l’Ermita de Sant Antoni es plenen com abans de la pandèmia. Hem preparat visites guiades per a conèixer la història i l’arquitectura d’aquesta ermita», ha afegit la màxima autoritat municipal.

Les activitats ja van acollir divendres passat la primera exposició emmarcada dins de la programació, la que va fer l’associació artística ‘Ulls de Mussol’ així com la que es farà el dia 19 a càrrec de l’artista Laura Toscano titolada «Nos hemos dormido».

Per la seua part, Blanco ha incidit en un detall de la programació molt tradicional que es farà el dissabte 21: l’arrós al forn. «Enguany podrem tornar a realitzar l’arròs al forn popular, que serà diumenge al migdia junt a la benedicció dels animals i altres activitats». A més, ha agraït l’ajuda de l’Ajuntament de Gandia per a poder fer realitat un any més el porrat: «Per a nosaltres és més difícil perquè no tenim el personal que ells tenen, i ells ens ajuden amb certs recursos que el nostre municipi no disposa».

Finalment, Climent ha detallat els aspectes més importants de la programació: «Sobre tot les paradetes que posaran tot el teixit associatiu de Benirredrà així com la presència de l’Associació de Ball de Dansa del Ventre de Benirredrà i la Colla de Dolçainers i Tabaleters junt amb l’Associació de la Muixeranga de la Safor». Per a arredonir la festa es farà un «tardeo» a la carpa que disposarà el veïnat per a poder resguardar-se del fred.