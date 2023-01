Gandia acull este dissabte, 21 de gener, la primera actuació del segon cicle de concerts ‘A la banda de la música’ , amb la Banda Artístico Cultural de Montaverner. Es tracta d'una série d’espectacles emmarcats dins del Cicle d’Hivern que durarà fins a l’11 de març. Així ho presentaren en roda de premsa el regidor de Cultura de Gandia, Nahuel González, i el coordinador del projecte, Vicent Mengual. El següent recital de gener serà el dia 28 amb l'Agrupació Musical de Vilallonga.

“Tindrem dos concerts mensuals estos mesos menys en febrer, que hi haurà tres de bandes de música valencianes i, com no, de les tres de la nostra ciutat que són les que més prioritzem”, va assenyalar González. A banda, l’edil va afegir que el projecte, elegit als pressupostos participatius, té l’objectiu de “donar a conèixer la música de bandes i, tanmateix, dinamitzar el sector comercial els caps de setmana”.

Mengual va detallar que “el cicle de bandes de música a l’hivern ja s’ha convertit en tot un referent per a les bandes locals i per a la resta que en participen”. El coordinador va dir que “l’espai és idoni i això es tradueix en una gran acollida de públic que hi gaudeix de l’arribada de bandes locals i també de fora, com la de la Vall d’Uixó, que vindrà amb 80 músics”. Tots els espectacles seran gratuïts i començaran amb un passacarrer a les 11.30 hores pel centre històric i un concert a les 12 h a la plaça de l’Escola Pia.