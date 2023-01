L’Ajuntament de Gandia destinarà 200.000 euros a les entitats esportives de la ciutat aquest any 2023. Així ho ha anunciat la regidora d’Esports, Lydia Morant, en roda de premsa. En total, són 10.000 euros més que en l’última convocatòria, la de l’any 2022. Un total de 40 entitats esportives, o més, es veuran beneficiades d’aquestes ajudes per fomentar i donar suport als projectes i els programes esportius d'aquestes.

«Ja hem publicat la convocatòria de 2023 i, per segon any consecutiu, per pública concurrència, per a que siga més just, equitatiu, transparent i que complisca amb les expectatives de transparència», ha expressat l’edil. A més, i a diferència d’altres anys, s’ha avançat feina i s’ha publicat abans. «Que es publique a gener ens ho agraeixen les entitats perquè així poden optar a tindre el finançament més prompte», ha afegit.

Quant a les bases i els criteris a tenir en compte, enguany s’ha incorporat un nou criteri que va sorgir com a suggerient de les entitats esportives: l’esportiu inclusiu. Els que facen activitats o tinguen grups d’integració obtindran una puntuació extra.

«Valorem molt positivament la part de l’esportiu inclusiu i la d’igualtat, el foment de l’esport femení. Encara no tenim un 50-50 i sempre que hi haja un 30% de dones en els equips a nivell federatiu s’obtindrà puntuació extraordinària», ha detallat Morant.

Es valora també l’esport base, els xiquets i xiquetes que puguen tindre un accés a l’esport amb el millor finançament per pagar el menor possible. I per últim, els esports minoritaris, ús d’instal·lacions esportives, socis i massa socials de les entitats.

La sol·licitud s’ha de presentar abans de l’1 de febrer com a requisit imprescindible, últim dia del termini. En cas de que una part de la documentació no siga correcta hi ha un termini extra per tal de fer el requeriment i esmenar els problemes.