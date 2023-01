La Regidoria de Festes d'Oliva, encapçalada per Yolanda Navarro, els amics de Sant Antoni, la protectora d’animals Vedama i la Parròquia de Sant Roc, han organitzat la benedicció d’animals, amb motiu de la Festa de Sant Antoni, el pròxim diumenge 22 de gener, a partir de les 10.30 hores.

Com a novetat, en aquesta edició es diferenciarà entre animals grans i menuts per a garantir la seguretat de tots els assistents i hi haurà dos itineraris.

Concretament, els animals domèstics i de mida menuda es concentraran en la plaça de Ganguis; en acabar la celebració de l'eucaristia en l'Ermita de sant Antoni (11.00 h), el capellà encapçalarà la processó pel mateix carrer, en direcció nord, i continuarà pel carrer de Sant Blai, plaça de Ganguis, carrer de l'Aurora i entrarà al carrer de Sant Vicent, on en la part més alta del carrer el sacerdot beneirà els animals.

Pel que respecta als animals més grans, es concentraran en la plaça de Sant Vicent, desfilaran pel carrer de Garcia Ordóñez, i pel carrer del Primat Reig, en direcció al carrer de Sant Vicent i passaran en direcció nord cap al portal, per a ser beneïts.

Tots els animals que hi participen en la benedicció hauran d'anar perfectament amarrats i amb les cartilles sanitàries en regla. Igualment, els animals catalogats com a “raça perillosa”, hauran de portar morrió, com marca la llei.

La regidora de Festes, Yolanda Navarro ha explicat que aquest nou itinerari s’ha realitzat per garantir la seguretat de tots els animals, així com de tots els propietaris. També ha afirmat que aquesta novetat i l’organització de la benedicció s’ha dut a terme amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Roc d’Oliva.

“Un any més, Oliva celebra Sant Antoni amb la tradicional benedicció i com s’espera una major afluència d’animals, des de la Regidoria de Festes i la Parròquia de Sant Roc d’Oliva hem decidit potenciar la seguretat i organització per celebrar un dia molt especial per a tots els veïns i veïnes.” Ha afirmat Yolanda Navarro.

A més, a partir de les 10.30 hores, hi haurà xocolatada esmorzar a càrrec dels amics de Sant Antoni a la plaça Gangis per a tots els assistents.