Quasi la meitat de municipis de la comarca celebren este cap de setmana la tradicional festa de Sant Antoni amb normalitat i plenitud després d’uns anys de dificultat per la pandèmia. Les activitats estan programades per dissabte 21 i diumenge 22 pels ajuntaments i algunes associacions i col·lectius locals.

En Ador es muntarà un mercat valencià, es realitzaran sessions de contacontes, s’habilitarà un espai infantil, es disfrutarà de música en directe i, lògicament, es cremarà la foguera i hi haurà benedicció d’animals.

Alfauir cremarà la foguera i reunuirà al veïnat en un sopar de baixbraç de torrà de xulles i embotit, seguir d’una discomòbil.

Almiserà repartirà cacaus i mistela en l’encesa de la foguera a més de celebrar una missa i la benedicció de mascotes.

Al poble d’Almoines anuncien una «passejà» abans de cremar la foguera o perolets i la biga del pollastre després de la missa i la benedicció d’animals i pambenets.

Els festers i festerres de Beniarjó organitzen la subhasta de Sant Antoni i l’Associació Animalista tindrà oberta una paradeta.

En Daimús será el grup de danses el que amenitzarà la vesprada de dissabte abans de l’encesa de la foguera mentre que la Associació Musical Daimusense desfilarà per la localitat diumenge abans de la missa i la benedicció d’anims i panbenets.

En l’Alqueria de la Comtessa serà la gent del poble la que alimentarà la foguera amb branques amb les que també acompanyaran en passacarrer a la geganta Beatriu d’Urrea i a la Colla de Dolçaines i Tabals.

Llocnou de Sant Jeroni té prevista l’encesa de la foguera, una posterior torrà de xulles i embotit i el sopar i, per acabar la festa, una sessió de discomòbil.

La festa en Palmera començarà amb un volteig de campanes, la disparà de coets i un correfocs amb l’encesa de la foguera i un sopar de putxero. Diumenge matí hi haurà missa, benedicció i música en directe a càrrec de la banda.

Xeraco té dansà, foguera i exhibició de ball per al dissabte i missa i benedicció d’animals el diumenge. També està prevista una festa infantil, sopar popular i, com no, discomòbil.

Per una altra banda, Gandia i Benirredrà organitzen junts el Porrat d’aquest cap de setmana, com ja va informar Levante-EMV, i també es celebra la festa al Grau de Gandia.