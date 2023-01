Tras la digestión de las fiestas navideñas, la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) se presentaba como la primera prueba electoral de importancia para José Manuel Prieto y Juan Carlos Moragues, únicos candidatos, por ahora, en circulación. Ha sido una feria en clave de campaña en la que el alcalde anunció oficialmente el macrocamping (20 millones), la remodelación de los tinglados del puerto (6 millones) y en la que la concejala de Compromís de Gestión del Territorio presentó el «Corredor Verd» que conectará Beniopa con el Grau (4 millones). Ante ese fuego graneado de proyectos Moragues apostaba por un bus turístico Gandia-Playa y la desestacionalización, por la creación de festivales fuera de temporada y los deportes: kárate, vóley, balonmano. Era como intentar parar el desembarco de Normandía con un tirachinas y daban ganas de ponerse de parte del candidato popular invocando la Convención de Ginebra.

Aunque perder una batalla no es perder la guerra, lo sorprendente de la incursión de Moragues en Fitur es que estaba solo en ese frente electoral, sin el apoyo del fuego de cobertura de su propio partido. No había correspondencia entre la abrumadora representación coral del gobierno en Fitur, dirigida por el alcalde, y la orfandad escénica de Juan Carlos Moragues, que más que por los rivales políticos parecía rodeado por los suyos. No sabemos qué saldrá de los grupos de trabajo ocupados en el diseño del programa electoral del PP, que, según se dice, existen, pero cuya ciencia no se vio por ningún lado en Fitur.

Ser alcalde o formar parte del gobierno, de cualquier gobierno, ofrece sin duda grandes ventajas tácticas y publicitarias, y nada es más cierto que el poder desgasta a quienes no lo tienen. Pero entre tenerlo y no tenerlo hay un amplio margen para emprender propuestas de ciudad de gran calado que hoy en el PP brillan por su ausencia, por la sencilla razón de que ese partido no ha estado a la altura de las exigencias de la larga campaña electoral.

El poder no garantiza la administración inteligente de una campaña, como demuestra el caso de Compromís, que se ha autoexcluido de ella sin advertir –o despreciando- los costes de esa decisión inexplicable. Por tanto, leer la última edición de Fitur, cuya importancia en clave local, a estas alturas del calendario, era obvia, simplemente como una feria de las vanidades del gobierno o una exhibición electoralista es un error político que indica la imprevisión con la que el candidato popular afrontó la famosa cita turística internacional.

No están en cuestión ni el perfil técnico de Juan Carlos Moragues ni su tono político, en las antípodas de los estruendos y formas de Torró e incluso alejados de las sobreactuaciones de Víctor Soler, quien, por otra parte, supo ponerse a rebufo de la estrategia desplegada por el PSOE de Prieto tras el nombramiento de Diana Morant como ministra de Ciencia e Innovación, entendiendo el nuevo ciclo que se iniciaba con el relevo en la alcaldía. Pero fiar la suerte de un partido a la excelencia profesional o al talante personal de un candidato sin valorar otros factores de mucha más importancia en el tablero político local es otra muestra de ausencia de la realidad.

La política no es únicamente una cuestión técnica, y la forja de un candidato, como decía Buffon del genio, es una larga paciencia que casa mal con los alardes individualistas o la lógica interna de los partidos, que suele ser conservadora. El nombramiento como candidato de Moragues supuso la ruptura de esos códigos transversales, una decisión que, por lo que respecta al PP, es de su exclusiva responsabilidad. Diana Morant y José Manuel Prieto ascendieron en el escalafón del partido tras años en la vida municipal, Soler lleva quinquenios en ella, y el alcalde se ha construido como personaje público sobre esos cimientos y sobre el conocimiento, palmo a palmo, del terreno.

Juan Carlos Moragues acaba de llegar, carece de experiencia municipal, y ni siquiera parece haber entendido que ciertos discursos técnicos (como el mantra del aislamiento de la ciudad o de su decadencia) más allá de su buena fe son tan seductores electoralmente como un entierro campesino. Todo eso también se vio en el escaparate de Fitur, como se ve que hemos entrado en la fase de los momentos decisivos de la batalla electoral y de la psicología social, de los hechos consumados y los hechos consumidos.