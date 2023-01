El regidor de Cultura, Música i Bibliotques d'Oliva, Julio Llorca, acompanyat de l’alcaldessa de la ciutat, Yolanda Balaguer, i la resta de la corporació present en la segona jornada de Fitur, han assistit a la presentació del programa «Solucions intel·ligents. Per a la promoció del patrimoni històric i cultural d'Oliva». Les actuacions desenvolupades al municipi per fer accessibles espais del patrimoni històric a persones amb diversitat funcional han sigut el focus d’atenció per a empreses interessades en la matèria.

El Museu Etnològic d’Oliva, la cuina de la Casa Maians i la reconstrucció digital en 3D del Palau de Centelles són els espais que avui ja són accessibles per a tothom mitjançant l’App o el web de l’Ajuntament. Aquestes actuacions innovadores, a més d’apropar a tota la ciutadania el seu patrimoni històric, han possibilitat configurar Oliva com una destinació turístic intel·ligent, aconseguir la Q de Qualitat als Museus d’Oliva i recentment, l’estatus de Municipi Turístic de Rellevància de la Comunitat Valenciana. «La incorporació de ferramentes digitals respon a la necessitat d’aproximar el nostre patrimoni històric i cultural a totes les persones d’una manera inclusiva i sostenible i millorar la seua accessibilitat amb l'ús de la tecnologia", ha declarat el regidor de Cultura Julio Llorca. «Les persones que visiten Oliva, o que s'interessen per la seua història, busquen a més d’un servei de qualitat, una experiència única. Hem aprofitat la nostra visita a Fitur per promocionar aquestes noves ferramentes que s’ofereixen a Oliva i que ens consolida com una destinació turística única i molt atractiva». Els espais es poden visitar als següents enllaços: Museu Etnològic: https://olivaturismo.com/museu-etnologic/ Cuina casa Maians: https://goo.gl/maps/3jdUcd4PuRqkPa2L7 Palau 3D https://www.oliva.es/va/pagina/historia