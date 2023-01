Representants de l’Ajuntament d’Oliva assistiran el dissabte, 21 de gener, a la concentració convocada pel moviment cívic «Somos Mediterrania» per donar el suport conjunt de veïnes i veïns d’Oliva que es manifestaran a Madrid per reivindicar la regeneració de les platges. Oliva és un dels municipis del litoral Mediterrani amb major proporció de platges naturals i dunes protegides, que durant generacions s’han sabut conservar. Més de trenta associacions veïnals d’arreu de la costa Mediterrània s’han unit per exigir solucions integrals al deteriorament que pateix el litoral i impulsar un canvi legislatiu en la Llei de Costes, i Oliva estarà present en aquesta concentració a les portes del Congrés dels Diputats i Diputades.

L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, ha declarat que «l’Ajuntament d’Oliva sempre ha defensat el litoral del seu terme municipal, donant suport a les associacions d’afectats i afectades, per això no podíem faltar a aquesta cita tan important». «Fa molt de temps que treballem per revertir el que s’ha considerat una delimitació injusta del domini públic marítim terrestre. També oposant-nos a projectes perjudicials per a la regressió de les platges del sud de la Safor, com és l’ampliació del port de Gandia, o reclamant aportacions d’arena i duent a terme actuacions de conservació i regeneració de les dunes com a millor sistema natural de protecció de les platges», ha volgut matissar Balaguer.

Actualment, l’erosió de les platges és una de les majors amenaces a què s’enfronta Oliva, un problema que s’intensifica quan es produeixen temporals marítims intensos i provoca danys importants en infraestructures i posa en risc a la població. Factors com el canvi climàtic o la pròpia influencia humana han sigut factors clau per desencadenar aquesta problemàtica i l’Ajuntament d’Oliva, que n'és conscient, treballa de forma transversal amb totes les regidories i altres consistoris i institucions supramunicipals per exigir solucions al govern central.

A través de la Regidoria de Platges que dirigeix Kino Calafat ha posat a disposició de totes les persones interessades un autobús per acudir a la manifestació. Aquest eixirà el mateix dissabte 21 de gener des del carrer Gabriel Miró, junt al Poliesportiu Municipal, a les 06.00 h i es preveu la tornada a les 22.00 h.

El regidor de Platges, també ha volgut manifestar que “aquesta no és una situació fàcil per als veïns i veïnes de la nostra platja i tampoc té una fàcil solució. Però com a Ajuntament, estem i estarem per recolzar les seves demandes i en aquesta manifestació posarem en coneixement aquest problema generalitzat a la nostra zona i en tot el Mediterrani. I com sempre fem, buscarem possibles alternatives i entre totes les parts implicades, trobarem les solucions més sostenibles i mediambientalment, més oportunes. Vull agrair a la plataforma el seu interès per fer una força conjunta en aquesta reivindicació de ciutat”, ha indicat Calafat.