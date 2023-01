L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat per la regidora d'Esports i Joventut, Lydia Morant van visitar ahir l'skate park de Roís de Corella on se celebraven una jornada oberta al públic per tal de promoure la zona.

Es tractava d’una jornada amb exhibicions, tallers, foodtrucks i animació musical amb dj’s per promocionar els nous esports com és l’skate entre els joves i crear un oci alternatiu a l’oci de consum o pagament que molts no es poden permetre i fomentar espais gratuïts on es puga anar lliurement.

Durant la visita, Prieto ha explicat als assistents que al llarg del 2023 està prevista una actuació que contempla, entre altres aspectes, la instal·lació d'arbrat, mobiliari urbà i zones d'ombra a més de millores a la zona infantil, ampliació de la zona de skate i instal·lació de serveis. En total, s'hi intervindrà sobre 1.300 metres quadrats dels 7.500 que consta la zona.

El pressupost per a l'actuació és de 220.000 € i actualment el consistori està valorant les propostes presentades per tres empreses per emprendre els treballs. Una vegada adjudicat el contracte, el termini d'execució dels treballs serà de dos mesos.