El reputado médico y psicoterapeuta austríaco Alfred Adler decía que ‘una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa’. De ahí quizá lleguen artículos como el que leí con sorpresa días atrás, concretamente el pasado 12 de enero, en las páginas de este mismo diario, en la que su autor se mostraba ‘defraudado’ por el candidato a la alcaldía de Gandia del Partido Popular.

Quizá habría sido apropiado comenzar por tratar de realizar una sencilla comparativa entre los perfiles que se enfrentarán en las urnas el próximo 28 de mayo. Pero claro, el currículum de Juan Carlos Moragues nada tiene que ver con el de sus rivales políticos en Gandia. Moragues desarrolló una carrera profesional destacada como Inspector de Hacienda antes de entrar en política directamente como Conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, para luego ser Delegado de Gobierno, por méritos propios, sin deber nada a nadie. Por contra, Moragues se enfrenta al sucesor de Diana Morant, Prieto, cuya experiencia profesional conocida no va más allá de ser becario en algún medio local y haber publicado unos pocos poemas, que no he tenido el gusto de leer.

Me llama enormemente la atención que desde el entorno de la familia socialista se lancen estos ataques fruto del nerviosismo al ver la frescura de Moragues como una amenaza a su sistema de vida. Y no me refiero solo a los lazos familiares con una concejala socialista del firmante de aquella tribuna. Porque alrededor de Prieto están los mismos de siempre, los que ven la política como una forma de vida y no conocen otra cosa más allá. Por el contrario, para Moragues dar el salto a la alcaldía supondrá un sacrificio personal, profesional y económico, algo que ha hecho movido por su amor por Gandia y sus ganas de mejorar nuestra ciudad.

Resulta curioso el empeño del PSPV de Gandia, y así de sus acólitos, en ‘exigir’ que Moragues diga si se quedará o no en función de los resultados electorales o si, como dicen, usará Gandia como trampolín para llegar a no se sabe dónde, pero sin embargo parece que nadie se acuerda que hace apenas año y medio Diana Morant se marchó de un día a otro en plena pandemia para no volver a acordarse de nuestra ciudad más que para hacerse una foto junto al Tío de la porra.

Y es que la ex alcaldesa y ahora ministra, no ha traído una sola inversión desde Madrid a Gandia, quitando la ilusión que a muchos nos hacía pensar que, al estar sentada en el Consejo de Ministros, pondría Gandia en el mapa en forma de inversiones y mejoras, las cuales no han llegado. Bien diferente fue la etapa de Moragues como Conseller y Delegado, peleando por nuestra ciudad, con medidas concretas, como las inversiones del Plan Confianza, cuya inversión alcanzó los 16 millones destinados en particular a educación y sanidad, con los que se pudieron hacer el colegio Cervantes o el de San francisco de Borja. Sin olvidar los 85 millones para poner en marcha el Hospital comarcal. Medidas concretas y reales para nuestra ciudad.

Como es igualmente sorprendente la permanente petición socialista de que se pronuncie sobre la gestión de Arturo Torró como alcalde, cuando durante ese periodo Moragues fue Conseller y no participó en las decisiones tomadas. Pero si tanta necesidad tiene de atribuir responsabilidades pasadas, ¿por qué no le pide explicaciones al actual alcalde sobre Orengo, cuando su gente sigue estando en el entorno de Prieto? Explicaciones de los 165 millones de deuda que dejó Orengo, más los 63 de deuda a proveedores, que supuso llevar a la quiebra a muchos autónomos, pequeños y medianos empresarios de nuestra ciudad por la deuda comercial contraída. Y eso sin olvidar los cánones anticipados por el agua que ascendieron a 55 millones.

Me pregunto si el señor Varó en su artículo se paró a pensar que, si bien en el Este tenemos el maravilloso Mediterráneo, existe algo llamado barco, y cuyos ferris pasan de largo por Gandia, evitando ser un punto de referencia como conexión con las Islas Baleares. O que la montaña que encontramos en el Oeste, sólo es un obstáculo precisamente por la falta de apuesta por las infraestructuras que necesita Gandia y nuestra comarca por parte del PSOE, quien nos mantiene incomunicados del resto de la Comunidad y España. Una mala conexión que desgraciadamente también tenemos hacia el norte y el sur.

Es sorprendente el ansia de los servidores del PSPV gandiense por conocer los proyectos de Moragues y su Partido Popular. Quizá sea porque cada vez que el Partido Popular anuncia algo, los socialistas salen a copiarlo, queriendo apuntarse el tanto a pesar de que han tenido años para hacerlo sin que antes se supiera nada. Buen ejemplo es la CV-60, que tras una legislatura sin que muevan un dedo, fue anunciar Moragues y el propio Mazón que gracias a los próximos gobiernos populares será pronto una realidad, y el PSPV corrieron a querer anunciar lo propio. Como así también ocurrió con el tranvía de la costa. Decía Pierre Corneille que ‘hay que tener buena memoria después de haber mentido’, y permítame que le diga, la hemeroteca y las cifras les desenmascaran, pero, como decía el propio Corneille 'el mentiroso siempre es pródigo en juramentos’.

El proyecto de Moragues llega con el aval de haber escuchado antes a los vecinos de nuestra ciudad, en contraste de Prieto, volcado en el marketing político y la publicidad, en vez de estar centrado en luchar por hacer realidad aquello que necesita nuestra ciudad. Apuesto a que el proyecto de Moragues será un proyecto ilusionante que permitirá a Gandia volver a ser líder y a competir cara a cara con otras ciudades de nuestro entorno. Un proyecto ilusionante, porque si algo me transmite Moragues es seriedad y confianza en cumplir sus compromisos, y ese es un aval que ningún enviado socialista jamás podrá discutir.