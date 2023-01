Un solitario gol encajado en el minuto 83 dio la victoria a la UD Castellonense y acabó con la racha triunfal de la UE Tavernes.

El partido de la liga preferente de fútbol del pasado domingo resultó igualado con dos equipos que realizaron una primera mitad de lucha y agresividad, demostrando la buena posición que ocupan en la tabla. No había tregua, aunque las defensas impedían las ocasiones de gol.

En el minuto 38 llegó la expulsión del vallero Joan por doble tarjeta, aunque la segunda falta no existió. El Tavernes se replegó y no pasó apuros.

En la segunda mitad los locales dominaron valiéndose de su superioridad numérica, pero los valleros no daban balón por perdido y el marcador no se movía. Llegó otra expulsión, en este caso de un jugador local, y se igualó la contienda. El partido parecía que finalizaría com empate a cero, pero en los últimos minutos los locales atacaron con más insistencia y consiguieron su gol.

El Tavernes lo intentó, pero pagó el esfuerzo del rato que jugó con diez y no inquietó el portal local, que se defendió bien de los ataques visitantes demostrando su gran plantilla ante un Tavernes que le plantó cara y compitió todo el partido, pero le falto crear ocasiones de gol.