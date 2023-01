Guardamar de la Safor està d'enhorabona. I es que dilluns a la nit va ser una fita històrica per a la història cultura del poble.

La banda de música de l'Associació Musical de Guardamar de la Safor va posar la nota musical al partit de futbol que va enfrontar al València front l'Almeria, convidada pel València Club de Futbol.

Molts veïns i veïnes van acompanyar directament o indirectament a tots els guardamarencs i guardamarenques a la primera vegada que la banda musical del poble actuava a Mestalla.

L'Ajuntament de Guardamar no pot fer més que congratular-se de la noticia i felicitar a la directiva, al director de la banda i com no als i els músics de la banda per la magnífica actuació a Mestalla i a la rodalia del camp.