La Generalitat Valenciana ha aprovat la declaració d’emergència per a contractar les obres de demolició de l’antiga seu de la Cambra Local Agrària d’Oliva. Actualment, el Consell és propietàri de l'immoble situat a la carretera del Convent, el qual està desocupat i presenta un estat de ruïna avançat.

El passat juliol de 2022, després de diverses converses i gestions conjuntes, l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, va convidar a la directora general del Sector Públic i Patrimonial, Isabel Castelló, a reunir-se i comprovar en primera persona l’estat de ruïna de l’edifici. En aquesta visita, la directora general es va comprometre a actuar d’urgència i de forma mediada amb l’Ajuntament d’Oliva per resoldre la situació, bé declarant la seua demolició o fer una rehabilitació integral.

Segons l'informe emés pels tècnics, «els danys patits per l’edificació afecten de manera greu a la seua estabilitat, seguretat i estanquitat per la qual cosa es considera que la situació actual revist greu perill perquè en qualsevol moment es pot produir el col·lapse de l’estructura i, per tant, suposar un perill important per a les persones». L’antiga Cambra Agrària Local es va declarar legalment en situació de ruïna el passat 18 de novembre de 2022.

L’alcaldessa d’Oliva ha declarat que «tenint en compte la impossibilitat d'accés a unes mínimes condicions de seguretat i el cost de les reparacions necessàries per a retornar l’estabilitat a l’edifici, resulta necessari procedir a la demolició». «Hem treballat de valent i colze a colze amb les administracions pertinents perquè resolgueren aquesta situació, que és una demanda recurrent i de capital importància tant per al patrimoni de la nostra ciutat com per als veïns i veïnes i la seua seguretat i benestar».

En tractar-se d’una actuació d’emergència, el contracte de l’obra de demolició de la Cambra Agrària ja està aprovat i en fase de contractació a una empresa d’Oliva.