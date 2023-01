Este divendres es presentarà en societat la nova Federació de Teatre Amateur de Gandia. Este dimarts i en una roda de premsa a l'Ajuntament de Gandia el regidor de Cultura, Nahuel González, acompanyat del president i sot secretari, Sergi Bono i Antonio Albors, respectivament, han donat ha conèixer els detalls als mitjans de comunicació.

«La iniciativa parteix del sector amateur que es va donar compte des de la pandèmia que calia unir esforços i van demanar que el Teatre Serrano i els espais culturals de la ciutat estagueren oberts a un sector amb una llarga trajectòria a la nostra ciutat. I d’alguna forma donar-los visibilitat. Vam iniciar el projecte amb la representació d’obres amateurs al Serrano amb gran èxit d’acollida per part del públic (cada 2 o 3 mesos s’hi programen). Demostra el nivell artístic que tenen actors, directors, autors a la nostra ciutat», explica Nahuel González, qui ha mostrat el seu suport i col·laboració «en el camí llarg per a dignificar el teatre amateur a Gandia: "Queden moltes coses a fer, però ens teniu al vostre costat".

La federació naix de la necessitat dels grups amateurs de Gandia de reivindicar el seu treball i mostrar-lo al públic. Bono destaca que «molt poques ciutats valencianes tenen un planter de companyies teatrals com el que té Gandia, al voltant d’una vintena. I aleshores, en la pandèmia va ser quan vam acordar unir esforços conformant una federació de teatre».

Entre els objectius principals està promoure i difondre el treball dels grups de teatre amateur, fomentant la cultura teatral a Gandia, a més de "construir una alternativa d’oci per als joves, per als majors i per als col·lectius socials; preservar els valors del teatre clàssic; promoure la nostra llengua i cultura mitjançant les representacions teatrals. Tenim diferents projectes que anirem presentant i desenvolupant».

A hores d’ara, la federació està conformada per 9 grups: Aiguamar Teatre; Amics del Teatre de la Valldigna; Amfiteatre; Comuna Gàbia Teatre; el Carro de Verona; Lletraferits & Comediants; Marabú Teatre; Xirimiri Teatre i Quadern d’Assajos Teatre, i està oberta a la inclusió de nous grups.

Bono ha agraït la implicació i la col·laboració de González i del departament de Cultura per a poder mostrar els seus treballs a la ciutadania en un marc incomparable com és el Teatre Serrano.

Finalment, Albors ha convidat la ciutadania a que acudisca divendres a la presentació de la Federació de teatre amateur, «en la qual els grups hem posat molta il·lusió». Segons asseguren, el logo de l’associació realitzat per l’artista Toni Durà ens deixarà sorpresos.

En acabar la presentació, programada a les 20 hores a la Casa de la Marquesa, hi haurà un xicotet vi d’honor en el jardí.