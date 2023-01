Nuestro país ha vivido durante los últimos tres años pendiente de un gobierno de coalición que llegó tras una moción de censura exitosa que desalojó a un partido para entregar el poder a otro. Algo novedoso y una experiencia que planteaba el vértigo de la duda para comprobar si la nueva modalidad funcionaría o iríamos a un carrusel de elecciones, como sucede en Italia. Ha funcionado y nos ha puesto en el mapa europeo como un país más de los muchos que llevan años gobernando mediante coaliciones variopintas, como Alemania, Holanda, Suecia, Francia, Portugal o Italia, fruto de los pactos, del diálogo y del consenso entre formaciones diferentes pero no enemigas.

Gandia tiene una experiencia larga y convincente de lo que significa gobernar tras pactar. Sólo en una ocasión ha conocido una mayoría absoluta, la del PP de 2011 a 2015, con Arturo Torró Chisvert como alcalde. De 1979 a 2023, salvo el mencionado paréntesis, siempre ha conocido gobiernos coaligados de formaciones de distinto signo. Eso que ahora la derecha trata de sancionar, criticar y ahuyentar, sin recordar que ellos también han gobernado con el apoyo de Convergència i Unió o el Partido Nacionalista Vasco en diversas ocasiones, pero claro, el cinismo ilustrado consiste en que si es bueno para sus intereses «hablo catalán en la intimidad» y si lo son de oposición opinan que ese gobierno de otro partido «pacta con separatistas y terroristas», y por ello deben caer.

Nuestra ciudad ha sido ejemplo de convivencia, respeto y diálogo para practicar los pactos durante 36 años. Circula por aquí una afirmación que no es cierta: Gandia es de orientación beata y políticamente de derechas. La realidad demuestra todo lo contrario ya que religiosamente es variopinta y políticamente las coaliciones de izquierdas han mandado durante 36 años, no la derecha. Después de la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas, en 1979, y en las que Juan Román Catalá (UCD) fue elegido alcalde tras pactar con otras formaciones de centro-derecha, y el aludido 2011-2015 de Arturo Torró, siempre ha conocido al PSOE, junto a otros partidos, mandar y por ende con alcaldes socialistas: Salvador Moragues, Pepa Frau, José Manuel Orengo, Diana Morant y José Manuel Prieto. Esto no es fruto de la casualidad, es consecuencia de saber tender puentes, alejarse de los extremismos, creer en el acuerdo, dialogar antes que enfrentarse, consensuar hasta encontrar aquello que les une, no imponer y sí buscar soluciones conjuntamente y respetar aquello acordado. Pero por encima de todo trabajar para beneficiar a todos los ciudadanos con independencia de su ideología.

Así funcionan los países europeos desde 1950. Nosotros llevamos 29 años de retraso en esa práctica propiciada por la democracia. Pero puedo decir orgulloso que aquí llevamos muchos años de delantera pactando, consensuando y practicando esa sana costumbre democrática. Como también es buena la alternancia política entre formaciones respetuosas con lo marcado por la Constitución de 1978, pero no con quienes abogan por ideologías ultraderechistas cercanas al fascismo. Decir que se aspira a no tener que recurrir a pactar con el fascio redentor y por ello pretender obtener una mayoría sustanciosa, es una falacia indigna y falsa para quien la practica, como Fernández Mañueco en Castilla y León y por ello el argumento del PP, quien tiene a Vox como socio preferente.

En nuestra ciudad he conocido cosas que tú no creerías. He visto gobiernos entre nacionalistas y socialistas eternizarse en el tiempo. He conocido coaliciones entre socialistas, comunistas, nacionalistas de derechas y nacionalistas de izquierdas gobernar durante cuatro años. He visto ecologistas con socialistas y nacionalistas. Pero también he visto cómo una formación nunca cruzó la puerta de Tannhaüser, la derecha del PP, enfrentados hasta la destrucción entre ellos, salvo en una ocasión. Pero si la ultraderecha profascista accede a nuestro consistorio y la «derechita cobarde» pacta con ella, todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.