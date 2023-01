El presidente del PP y candidato de este partido a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto esta semana un melón que suele dormir durante cuatro años y que se pone en la agenda pública cada vez que se acercan unos comicios, siempre por parte de la misma formación. Es un debate que viene de lejos y que choca con las actuales normas democráticas y de funcionamiento de las instituciones, ya que dejaría en el aire el papel de las cámaras y corporaciones. Lo que propone el líder nacional de los populares es acabar con los pactos postelectorales y que gobierne la lista más votada.

Trasladando esa medida a los ayuntamiento de la Safor, para el PP tendría tanto efectos positivos como negativos. De hecho, los populares perderían dos de las alcaldías que ostentan actualmente. Se trata, en concreto, de las de Beniflà y Villalonga. En el primer municipio, la formación logró dos concejales y empezó a gobernar tras un pacto con Ciudadanos porque el PSPV ganó las elecciones con el exalcalde, David Ribas, como candidato y logrando cinco representantes en el pleno.

Actualmente, sin embargo, el PP solo tiene un edil, el alcalde Borja Gironés y gobierna en minoría junto a las dos edilas del partido naranja tras pasarse al grupo mixto quien era su número dos, Carmelo Orozco. La situación de minoría del ejecutivo local, y especialmente del PP, es tan delicada que ni siquiera se pudo cumplir el pacto con Ciudadanos, que incluía compartir la alcaldía.

Esto es porque Orozco dejó el partido pero no su acta de concejal, pasando, por tanto, al grupo de no adscritos. Eso dejaba al Gobierno local en minoría y, por tanto, se podía dar el caso de que en el pleno en el que se debía investir como alcaldesa a la candidata de Ciudadanos, Trini Ramiro, acabara convirtiéndose en primer edil de nuevo Ribas, ya que la única manera en la que la concejala pudiera ser investida era que Orozco votara a su favor, algo que temían que no ocurriría.

El otro municipio donde el PP no podría haber gobernado es Villalonga. En este municipio, el partido que encabeza Feijóo logró dos concejales de un total de 11, mientras que el PSPV ganó las elecciones consiguiendo cinco representantes. Sin embargo, el pacto más extraño de la comarca entre PP, Compromís y Fer Poble evitó que el socialista Enric Llorca volviera a presidir el pleno.

Actualmente, Compromís se ha salido del ejecutivo y en el municipio hay un gobierno en minoría, con los dos ediles del PP, el alcalde Román Garrigós y Eva Garrigós, su hermana, y las dos edilas de Fer Poble, Alicia Gomis y Lidia Reig. En este caso, aplicándose la propuesta de Feijóo, debería gobernar el PSPV.

En el caso contrario, en Simat de la Valldigna los populares lograron cinco ediles, quedándose a uno de la mayoría absoluta, pero se vieron relegados a la oposición por un acuerdo entre EUPV, Compromís y PSPV para aupar a Víctor Mansanet como alcalde. El candidato del PP el pasado 2019 era Sebastián Mahiques, quien ya fue primer edil en la legislatura 2011-2015 y quien ya antes, en la 2007-2011 fue desbancado con una moción de censura del PSPV, Compromís y ERPV.

Otro municipio donde también habría gobernado el PP de respetarse el orden de las urnas es Almiserà, donde la formación logró 3 ediles, por los cuatro que sumaban PSPV y Compromís, que sumaron sus votos para gobernar con reparto de alcaldía.

Hay otros municipios en una situación idéntica, aunque no afecta al PP. El más grande es Oliva, donde la lista más votada fue la de Projecte Oliva, encabezada por Yolanda Pastor, quien no fue alcaldesa por el pacto entre Compromís y PSPV. En Palma de Gandia, por su parte, las elecciones las ganó Compromís, que empezó gobernando en minoría pero que perdió esa condición en el pleno de investidura celebrado tras el fallecimiento de Inma Escrivà, en el que fue aupada la socialista Mari Trini Miñana, que solo contaba con dos ediles y que ahora gobierna junto al PP, con tres concejalas.