La regidora de Comerç i Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer, ha presentat la primera edició de 2023 de Fira Mercat Gandia. Després de quatre anys d’activitats «aquest espai ja s’ha consolidat durant tot aquest temps a la ciutat i és un referent per al comerç», ha expressat l’edil.

Aquesta primera edició de l’any comença com sempre amb l’Outlet Moda (3-5 febrer), i segueix amb l’Outlet Sabates (10-12 febrer); l’Outlet Cerimònia (17-19 febrer); la Fira del Vi (24-26 febrer); la Fira Vegana (3-5 març) i per últim, l’Espai Moda just abans de Falles (10-12 març).

En total, tal i com ha confirmat la pròpia Ferrer, es faran quatre edicions al llarg del 2023 amb sis fires cadascuna d’elles. «En Falles pararem aquesta primera edició i una vegada passen farem segurament l’exposició de Setmana Santa per a acabar en el mes de maig», ha indicat.

«Volem que Fira Mercat, a banda de ser un aparador on el comerç s’hi puga exposar i ser visible, siga un espai a disposició de les empreses per a fer esdeveniments i realitzar el major nombre d’activitats externes possible», ha conclòs la regidora.