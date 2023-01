L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, a través de les regidories d’Igualtat, Dona i Sanitat, i el Departament de Salut de Gandia posen en marxa el programa "Dones Llum" amb l’objectiu de millorar el benestar físic, mental i social de les dones participants.

Amb "Dones Llum" es busca millorar el benestar emocional, la salut física, el capital social de les dones (incentivant la participació en activitats comunitàries), així com l’obtenció d’aprenentatges, interessos i habilitats que milloren la seua salut a través de dinàmiques de grup dirigides per professionals sanitaris de l’àmbit de la salut mental i de la salut comunitària del Departament, així com el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Les sessions del programa van dirigides a dones d’entre 30 i 65 anys que presenten un malestar físic o emocional, amb aparició de problemes de salut mental lleus o moderats que es representen amb dolor, símptomes depressius i ansiosos, o reaccions adaptativas provocades per problemes familiars, socials, laborals o econòmics, entre altres.

Les inscripcions per a participar en el programa de suport emocional "Dones Llum" es poden fer ja en el Centre de Salut de Tavernes, on també es pot sol·licitar més informació respecte a la iniciativa.

La regidora d’Igualtat i Dona, Noèlia Alberola, ha remarcat que "esta iniciativa del Departament de Salut és un encert per la importància que té l’acompanyament emocional i el fet de tindre cura de la salut mental de les veïnes de Tavernes, que mitjançant la unitat i la força del grup milloraran la seua fortalesa mental i la capacitat de superació als problemes".