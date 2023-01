El Departament de Salut de Gandia, que depèn de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb les regidories de Salut Pública i d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Oliva que encapçalen Miguel Monzonís i Anna Mena, respectivament, han llançat una nova campanya per millorar el benestar emocional de les dones amb edats compreses entre el 30 i els 65 anys a través de grups de conversa, activitats físiques i de socialització.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar el capital social de la ciutat d’Oliva, aumentar la participació en activitats comunitàries i adquirir interessos i aprendre en conjunt, habilitats que afavorisquen la salut i benestar d’aquest grup poblacional. Tot amb el propòsit d’incrementar el coneixement dels actius comunitaris.

És a dir, que entre totes les persones que poden participar en aquesta iniciativa, puguen posar en comú les seves circumstàncies personals i les puguen afrontar des d’una perspectiva global, amb altres punts de vista, amb acompanyament de professionals sanitaris i un equip de psicologia que permeta donar les bases a aquest grup per créixer per si sol i convertir-se amb el temps en un col·lectiu autònom i independent al que puguen adherir-se totes aquelles dones que senten alguna complicació física i/o emocional, manifestat pel dolor, somatització corporal, símptomes depressius i/o ansiosos, reaccions adaptatives provocades per problemes familiars, socials, laborals i/o econòmics. Fins i tot, aquelles dones que senten que puguen tindre un lleu o moderat problema de salut mental, poden i seria recomanable que participaren.

Des de la regidoria de Salut han traslladat tot el seu suport a aquesta iniciativa que cada vegada, segons paraules del propi regidor, "es fa més necessària per les situacions que hem viscut en la pandèmia i després d’ella, per com ha transformat la nostra vida i la nostra capacitat emocional, la crisis sanitària provocada per la COVID 19 i com s’ha vist agreujada per la situació d'incertesa que també provoca la guerra d’Ucraïna, i les seves conseqüències en l’economia local i mundial. És un moment complexe que hem de saber superar junts i juntes", ha declarat Miguel Monzonís.

Per la seva banda, la regidora d’Igualtat, ha volgut agraïr al Departament de Salut aquesta proposta perquè "necessitem donar a les dones de la nostra ciutat una resposta d’unitat i de capacitat de superació de les dificultats mitjançant el grup. I aquest grup de “Dones Llum” pot ser una de les claus per aconseguir aquesta fortaleza mental, física i psicològica que ens permeta seguir endavant amb pas ferm i segures de nosaltres mateixa", ha declarat Anna Mena.

Per a poder participar en aquesta iniciativa, les persones interessades poden inscriure's al seu Centre de Salut de la ciutat d’Oliva. L’activitat tindrà una duració de 8 setmanes en principi. L’horari serà de 9:30 hores fins les 11 hores. El lloc on es realitzarà aquesta activitat és la Casa de la Festa d’Oliva, situat al Carrer de l'Alcalde Juan Sancho.