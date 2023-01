La vida del primer famós de la història serà contada al Teatre Serrano este dissabte 28 de gener a les 20 hores. Es tracta de Buffalo Bill, qui va ser un mític explorador durant les guerres índies, la colonització dels EUA, o un reconegudíssim caçador de búfals, convertint-se així en el primer famós de la història.

Va tenir la «brillant» idea de muntar un circ amb els supervivents de la conquesta de l’oest, amb cowboys i indis. L’èxit va ser tan espatarrant que Buffalo Bill es va convertir en una icona i alhora un mite de la masculinitat hegemònica que ha perdurat fins als nostres dies a través dels westerns, gènere que ell va inventar.

L’obra està interpretada per l’actor Ramon Madaula i la periodista, presentadora del telenotícies de TV3 i excorresponsal a Washington, Raquel Sans, a qui la seua curiositat la porta buscar i entendre Buffalo Bill. Necessita entendre com un pastor de vaques va arrossegar masses, com va triomfar arreu del món, com l’alta societat l’adorava i per què a Barcelona la reacció no va ser l’esperada. En una surrealista entrevista, Bill i Sans viatjaran de les grans planures del Far West fins a la Barcelona de finals del segle XIX. Un diàleg on es desgranen els motius pels quals l’ideal d’home rude i viril que encarnava Buffalo Bill sembla que no va entusiasmar la Barcelona de l’època.

El preu per espectacle és de 10-8-6€ segons la zona i les entrades es poden adquirir en www.cultura.gandia.org i també en la taquilla del Teatre Serrano, des d’una hora abans de la funció.