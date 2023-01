Trencadís Produccions està d’enhorabona. No pot ser d’una altra manera perquè la productora teatral amb seu a Tavernes de la Valldigna, que enguany celebra el seu desé aniversari, acaba de conéixer que està en el llistat de candidats i candidates als Premios Max de las Artes Escénicas pel seu últim espectacle «Viatge a Oz, el Musical». Trencadís opta al Max en l’apartat Millor Espectacle Musical o Líric.

Josep Mollà, natural de Tavernes, productor i autor dels textos i lletres dels espectacles de Trencadís, i Jose Tomàs, nascut a Xàtiva i director escènic, són les ànimes de la productora.

Mollà recorda a Levante-EMV que «és la primera vegada que Trencadís opta als Premios Max com a candidat en els seus 10 anys de vida, en els que hem representat set espectacles, tots ells musicals».

El productor valler reconeix que «ens fa molta il·lusió estar en el mateix llistat de candidats que personatges o grups tan importants en l’escena espanyola com el d’Antonio Banderas o obres del Liceu o el Teatro de la Zarzuela, que són tots els referents més reconeguts».

Pel tipus de premis que són, comenta Josep Mollà, «estem parlant que són la catifa roja del teatre a nivell estatal, la convocatòria que aplega a més gent, la de més prestigi i ressò. Per això i tenint en compte que nosaltres fem espectacles musicals per als xiquets i xiquetes, pel fet de vore que podem arribar fins ací li donem molt de valor i és una motivació extra per a seguir endavant en la nostra tasca».

Sigam realistes

Després de fer-se públic un primer llistat de candidats, ara s’ha de fer una selecció per a triar els que seran nominats als Premios Max. «Nosaltres som realistes i ja estem molt contents d’estar com a candidats perquè la veritat és que seria una sorpresa arribar a ser nominats, tan remota com grata».