Esta semana hemos desayunado con un nuevo episodio de la gente extremista de Podemos, en esta caso los exabruptos de la Sra. Ione Belarra. Esta vez le ha tocado a Juan Roig, presidente de Mercadona, hace un tiempo a Amancio Ortega, y así está señora marxista (me niego a llamarle ministra por respeto a los grandes e ilustres ministros que han pasado por este país de un color u otro) no puede aceptar que haya personas que con su trabajo y su esfuerzo triunfen en la vida. Si hay un ejemplo de empresario en letras mayúsculas es es Don Juan Roig, solo hay que preguntar a sus trabajadores, con una expansión como no se ha conocido en el mundo del comercio de alimentación. Implicado con emprendedores en su proyecto Lanzadera de apoyo a jóvenes con ideas sin recursos y, ya para más, valenciano.

Sra. Belarra, todos en este país no lo tenemos tan fácil como usted, que sólo se le conoce un trabajo en una ONG y que desde el 2016 que entró de diputada en Navarra no ha abandonado el sillón, hoy aquí y mañana allá, pero siempre viviendo del mamarán, del engaño y del chantaje. Y estos atributos los practica porque tiene un gobierno débil que le permite estos excesos, al igual que a la Sra. Montero y a toda la tropa del líder espiritual y macho alfa Pablo Iglesias. Su provocaciones, al igual que las de otros miembros separatistas y terroristas que apoyan este gobierno tienen dos objetivos. El primero recordar a Pedro Sánchez que ustedes van por libre y que la hipoteca que adquirió la tiene que pagar o se acaba el festín. Y, segundo, vociferar para su público intoxicado de la misma poción de odio y rencor. Usted que ha pasado de vaquero y camiseta de mercadillo a vestidos de boutique, de corros de porrete a amores de postín no engaña a nadie, tan solo a los que como usted necesitan argumentos para explicar su éxito o su fracaso. Mire, en este caso tal ha sido la barbaridad que ha sacado a varios socialistas a replicarle, entre ellos a Emiliano GarcÍa Page y al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, este último por varios motivos, por ser un empresario de «diez y medio» y por algo que se lleva en sangre, por ser valenciano, y ahí no hay ni rojos ni azules.

Sra. Belarra, háganos a todos un favor. Ya que es psicóloga me entenderá. Vaya a terapia y que le trabajen bien la parte de la autoestima, abandone el odio y el rencor a todos aquellos que han tenido éxito con su esfuerzo y trabajo. Acéptese como es, una vividora de la política. No pasa nada, en este país hay muchos y en su partido prácticamente todos. Acéptelo. La sociedad ya lo tiene digerido y hasta presupuestado y esté tranquila que este chollo a la gente como usted no se le acaba nunca. Siempre le quedará el parlamento europeo para su retiro que es la Champions del «bambar i no fer res», o lo que es lo mismo en español, Champions de no dar un palo al agua.