L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna segueix donant pasos per a dur endavant la remodelació i ampliació dels centres educatius vallers mitjançant el Pla Edificant. Ahir mateix, es va celebrar una reunió en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport entre tècnics de la Conselleria, el consistori i l’IES Jaume II el Just per tal d’avançar amb el programa de necessitats i ultimar els detalls per a licitar la redacció del projecte quan abans.

En la reunió de treball van estar presents el regidor d’Obres Públiques, Josep Llàcer, tècnics municipals i de la Conselleria, i també l’equip directiu de l’IES Jaume II el Just, encapçalat per la seua directora Anna Bellver. Les tres parts implicades van destacar la bona sintonia de la reunió i les conclusions positives de la mateixa. Una vegada finalitzada la primera reunió, el regidor Josep Llàcer i el tècnic municipal van allargar la trobada amb els tècnics de la Conselleria per a avançar en el plantejament de la memòria del projecte de remodelació de l’IES La Valldigna per tal que en els pròxims mesos l’Ajuntament puga acceptar la delegació de competències en el Ple, tal i com ha fet amb la resta de centres educatius. Els avanços continuen també en la resta de col·legis públics, ja que en breu es traurà la licitació de la redacció del projecte del CEIP Sant Miquel, pas previ a l’inici de les obres d’ampliació, remodelació i unificació en què s’invertiran 4.544.810,33 euros, finançats íntegrament per la Conselleria d’Educació. Per últim, aprofitant els períodes no lectius, també han finalitzat els estudis geotècnics sobre el terreny en els altres tres centres educatius d’Infantil i Primària inclosos en el Pla Edificant (CEIP Divina Aurora, CEIP Magraner i CEIP Alfàndec) i es continua treballant amb els plecs de la licitació de la redacció de cadascun dels projectes. El regidor d’Obres Públiques, Josep Llàcer, ha assenyalat que "en els últims mesos hem avançat molt amb els tràmits administratius per tal que s’inicien el més prompte possible les obres de millora de tots els centres educatius a través del Pla Edificant, que, amb una inversió de més de 20 milions d’euros, permetrà remodelar i modernitzar els espais educatius de Tavernes".