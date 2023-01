«Espera llegint i el temps passarà volant!» és el nom de la campanya per al foment de la lectura que ha encetat l’Ajuntament d’Oliva a través del departament de Biblioteques dirigit per Julio Llorca en col·laboració amb la regidoria de Comerç, Mercats i Consum encapçalada per l’alcaldessa Yolanda Balaguer. L’objectiu d’aquesta iniciativa consisteix a motivar la lectura en els comerços d’Oliva repartint expositors amb llibres en valencià i oferint als clients i clientes la possibilitat de llegir un llibre mentre esperen el seu torn.

La distribució de lots de llibres menuts, de lectura fàcil, als comerços locals també promou el consum al petit comerç d’Oliva i impulsar el producte de proximitat així com animar a tot el veïnat a visitar les llibreries de la ciutat i les biblioteques municipals. Els llibres que conformen la campanya «Espera llegint», d’autors i autores valencianes conegudes, apropen ja no sols la lectura sinó també el valencià.

«Espera llegint» és una iniciativa molt original i atractiva, segons Fanny Sanchis, presidenta de l’Associació de Comerciants d’Oliva, «per fomentar la lectura en la nostra llengua alhora que dinamitza l’economia d’Oliva i s’incentiva el comerç local i de proximitat». «Cultura i comerç caminen juntes de la mà amb un objectiu comú que és cuidar dels nostres consumidors d’una manera amable i pedagògica, en valencià i accessible per a tothom» ha declarat Fanny.

Julio Llorca, responsable del departament de Cultura, Patrimoni i Biblioteques, ha assenyalat que «l’Ajuntament d’Oliva sempre s’ha mostrat molt obert i receptiu a aquesta mena d’iniciatives que sense cap dubte beneficien a tota la ciutat d’Oliva. Gràcies a la Conselleria d’Educació i a la Fundació Bromera, «Espera llegint» aplega a Oliva per apropar la cultura, la lectura i la nostra llengua a tot el veïnat a través del comerç local». I afig que «Llegir facilita l’adquisició del valencià, dels coneixements i aprenentatges no sols de la llengua sinó de la nostra cultura com a poble i per tant, fomenta la seua pràctica en el dia a dia. Des del departament que dirigisc hem tractat de potenciar tot això a través de campanyes com la que avui iniciem, sempre de forma transversal amb la resta de regidories com ara Comerç, Mercats i Consum».

«Tenim un repte com a institució i també com a societat que és augmentar els hàbits lectors de la ciutadania, facilitar l’accés a la lectura i incentivar l’ús del valencià en qualsevol àmbit. Aquest és el full de ruta que seguim i per això la importància d’iniciar la campanya «Espera llegint», que conjuga tots aquests elements amb l’incentiu del comerç local, un espai de socialització fonamental a la nostra ciutat» ha declarat l’alcaldessa i regidora de Comerç, Mercats i Consum Yolanda Balaguer.

«Espera llegint» és una campanya impulsada per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i la participació dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana a través dels seus departaments de Cultura, Biblioteques, Promoció lingüística i Comerç.