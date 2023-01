El Porrat de Sant Blai de Potries 2023 ja està ací. Després de l’edició de l’any passat amb la programació adaptada, encara per les conseqüències de la pandèmia, l’Ajuntament de Potries ha preparar les activitats d’enguany de plena normalitat. Els actes es celebraran des del divendres 3 de febrer, dia de Sant Blai, patró del poble, fins al diumenge 5.

«Enguany celebrem el Porrat de la Infància», manifesta l’alcaldessa, Assumpta Domínguez. «L’Ajuntament ha dedicat molts esforços per tal que el Porrat de 2023 tinga més programació infantil que mai, per tal que s’apropen el màxim de xiquets, xiquetes i famílies», explica.

Els objectius del Porrat es centren en seguir la tradició, que els més menuts disfruten de la festa per a mantindre-la viva amb el pas dels anys i per això les actuacions de Dani Miquel, Almudena Francés i Marta Pellicer.

Domínguez també destaca que «un dels plats forts és l’exposició de joguets en ceràmica que acollirà l’edifici de l’Ajuntament, amb la finalitat d’aproximar els més majors als seus records d’infantesa».

Una altra de les novetats del Porrat de 2023 és que celebrarà la seua primera edició com a Bé Immaterial de Rellevància Local. «Des de l’Ajuntament portem molt de temps treballant amb la Conselleria de Cultura per a què el nostre Porrat tinga esta figura de protecció, que ens ajuda a continuar donant-li la importància que es mereix», afirma Sergi Vidal, regidor de Cultura i Patrimoni. Este Porrat del segle XVI ja és Festa d’Interés Turístic Provincial i ara Bé de Rellevància Local. «Ara aspirem a la declaració com a Bé d’Interés Cultural», apunta Vidal.

El Porrat de Sant Blai manté per a esta edició la importància de la programació musical per a dinamitzar el públic, amb l’objectiu que els comerços locals i el centenar de comerciants ambulants de la fira i el mercat gastronòmic i artesà disfruten d’una repercussió econòmica positiva. «Es tracta, com venim defensant des de fa anys, de crear economia per mitjà de la cultura», ha sentenciat l’alcaldessa. Així, actuaran tabaleters i dolçainers de la Safor, el grup Trocamba Matanusca, la rondalla La Comarcal, la batucada Comboi i el grup Jazzmatiks.

Es mantenen també la tradicional representació de titelles «Sant Blai i la seua relíquia», la fira d’atraccions i els mercats gastronòmic i artesà. Així mateix, tornarà a passar-se la relíquia de Sant Blai, símbol del Porrat de Potries, a l’Església dels Sants Joans.

La nit del dissabte tornarà a fer fibrar la carpa musical del Porrat de Sant Blai amb la celebració del Blai Fest, el concert que fa apropar l’esdeveniment al públic juvenil. Enguany, actuaran, a partir de la mitjanit, els grups Niuss, El Diluvi i Cactus, i la DJ Nonai Sound.

Sergi Vidal ha apuntat que «és molt important per a l’organització del Porrat oferir programació per a les persones joves, que se senten incloses i gaudisquen d’este cap de setmana de tanta celebració per al nostre poble».

Tota la informació sobre el Porrat de Sant Blai es pot trobar a turisme.potries.org/.../porrat.../programacio-2023/.