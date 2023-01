Con sólo 25 años el gandiense Pablo Mas ya ha trabajado como productor de reconocidos artistas de la música urbana, españoles (RVFV, Morad, Dellafuente, Omar Montes, Rels B), y extranjeros, como Duki, Brytiago, Brray, y Javiielo. Es de los pocos productores que lo hace desde Gandia, aunque cuando la ocasión lo requiere se desplaza a un estudio de Madrid. Compagina esta faceta como DJ en diversas salas, y además, durante varios años ha sido residente de la discoteca La Fábrica, también en Gandia.

Con 15 discos de platino y 3 de oro, la suma de todas sus canciones supera 200 millones de reproducciones en Spotify. Puede vivir de la música, que no es poco.

Es heredero del potente movimiento «hip hop» y urbano que, aunque no lo parezca, tiene desde hace años Gandia, y que también se manifiesta en grafiteros, raperos o «skaters», y de donde han surgido grupos como Zoo, La Raíz o Prozak Soup.

Pero, más concretamente, sus inicios en este género musical fueron con 14 años, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Diego Mas, que también empezó como DJ, experimentando con la mesa de mezclas que sus padres les regalaron un día de Reyes Magos. De hecho, los padres no les pusieron ningún impedimento a que dieran rienda suelta a la música electrónica.

Con 18 años empezó un módulo de Grado Superior de Sonido en el IES Veles e Vents, en el Grau de Gandia, pero para entonces él ya dominaba muchos de los conocimientos que se impartían.«Para mí en aquella época era una afición, no me lo tomaba como un trabajo», explica. «Un amigo, Óscar, que rapeaba, me pidió que le hiciera unas bases, y así empecé a componer temas y haciendo remezclas de canciones conocidas, con un programa informático, a la vez que estudiaba». Primero probó con el «acid house» y después con el reguetón, ritmo que acabó conquistándole.

Las redes sociales, y en concreto Instagram, fueron determinantes para que le surgieran oportunidades laborales. Ya ha producido una treintena de temas. Considera que la canción «Mirándote», lanzada en junio de 2019 con el cantante almeriense Rafa Renzuelas (RVFV), que entonces también era prácticamente un desconocido, fue la que le dio su particular salto a la «fama», tras subir un fragmento a Instagram.

De unas 100.000 reproducciones que tenían sus respectivas canciones en las plataformas (Spotify y Youtube) pasaron con ese tema, «Mirándote», a 50 millones. «Vimos que había buena química entre los dos y actualmente eguimos trabajando», relata. La siguiente canción fue «Apriétala»; se quedó en unos 20 millones, que tampoco está nada mal. Poco a poco la figura de productor está ganando popularidad, casi al mismo nivel que el cantante, sobre todo en el reguetón, al tiempo que tener seguidores en redes garantiza contratos como DJ.

«Fusa Nocta tiene mi voto para el Benidorm Fest»

A pocos días ya para el Benidorm Fest, la selección que realiza RTVE para escoger al representante de España en el festival de Eurovisión, Pablo Mas analiza, como experto, la canción «Mi familia», el tema con el que compite la gandiense Fusa Nocta, una de las favoritas, con un estilo de música urbana.

«Creo que es una canción que puede representar bien a España porque tiene toques de flamenco, pero a la vez actualizado, muy conceptual, algo que se lleva mucho ahora», señala. En cuanto a la estructura elogia el estribillo y el cambio que hace hacia un estilo más electrónico. «Está muy bien mezclado y masterizado, y me gusta también la parte en la que mete unos bajos, más de trap, hacia la mitad del tema, porque rompe».

Sin dudar, afirma: «Fusa Nocta tiene mi voto para ganar el Benidorm Fest». Considera, además, que sí tendría posibilidades para estar en los puestos más altos en el festival de Eurovisión, que se celebrará en Liverpool, y ser embajadora de España, porque habla de valores nobles como la familia. «Y me encantaría que ganara Eurovisión una gandiense», concluye.

Miriam Nares Signes, de 28 años, conocida artísticamente como Fusa Nocta, es una de las concursantes que se presentaron al Benidorm Fest. La de Gandia llevará uno de los temas más transgresores; un combo de sanidos en los que mezcla los ritmos de trap y flamenco con el rap y la electrónica. Actuará en la primera semifinal, el 31 de enero, y si pasa esa ronda estaría en la final, el sábado 4 de febrero, todas ellas retransmitidas por TVE. Su aparición en el programa «Factor X» en 2019 viralizó la canción «NoGyals» y fue una de las favoritas del concurso. Es una de las promesas de la escena urbana femenina, y ha actuado en festivales como Arenal, Madcool, Dreambeach o Puro Latino.