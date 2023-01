Quique Llopis y Asier Martínez son rivales, pero también compañeros y amigos. Ambos son el presente y, sobre todo, el futuro del atletismo español en las carreras de velocidad con vallas de los 60 y 110 metros. El año pasado ya protagonizaron varios enfrentamientos en reuniones internacionales y campeonatos oficiales, siempre favorables al atleta navarro, que es el vigente bronce mundialista y campeón de Europa. En uno de ellos, concretamente en el Meeting World Tour Indoor de Madrid, Asier le ganó a Llopis por una milésima, tras marcar los dos un crono de 7,56 segundos.

El pasado viernes volvieron a medir sus fuerzas. Fue en Karlsruhe (Alemania), en la primera prueba del World Tour Indoor 2023, pero el resultado fue distinto. El atleta de Bellreguard del CA Playas de Castellón logró la victoria con 7,57 segundos por una milésima de ventaja en los 60 metros vallas sobre Asier Martínez y éste le recordó lo que sucedió en la capital de España en 2022 . «Me has devuelto la de Madrid del año pasado», le espetó Asier a Quique.

Los dos atletas españoles, ambos de 22 años, refrendaron su condición de candidatos a subirse al podio del Europeo bajo techo de Estambul (Turquía) que se disputará del 3 al 5 de marzo.

El vallista que entrena y dirige el técnico gandiense, Toni Puig, reconoce que se emocionó cuando le dieron ganador del Meeting de Karlsruhe. «Sí, porque se trata de una carrera de nivel mundial y encima superando a Asier», comentaba Llopis a Levante-EMV el sábado tras aterrizar en València procedente de Alemania.

El vallista confiesa que «en semifinales no tuve buenas sensaciones. Fui segundo y me clasifiqué para la final sin pasar apuros, pero me encontraba cansado de piernas y de cabeza después del esfuerzo del miércoles en València y el viaje hasta Karlsruhe. En la final fui a por todo y me salió bien en una carrera muy apretada».

Pero Quique Llopis, a pesar de acaparar titulares en la prensa deportiva tras ganar a Asier Martínez en Karlsruhe, piensa que «se trata de un éxito importante, pero para mi tiene más valor ganar la semifinal del Europeo al aire libre de Munich del año pasado y ser 7º en la final, en la que no tuve suerte. La esencia del atletismo es la competición al aire libre y creo que ese es mi mejor resultado».

En lo que sí ha cambiado Quique Llopis en un año es en la mentalidad. «Ahora ya no me siento inferior a nadie. Me veo con los mejores del mundo y pienso que me lo ha ganado, que ya puedo estar con y contra la élite», afirma el internacional absoluto con España, quien finaliza dedicándole este éxito «a mi abuelo, que falleció hace ahora tres años. Siempre que consigo algo importante me acuerdo de él».

Hoja de ruta

La hoja de ruta de Llopis pasa por entrenar en Gandia durante las dos próximas semanas, volver a competir el fin de semana del 10, 11 o 12 de febrero en el Meeting de París o con el CA Playas de Castellón en la Copa del Rey y después centrarse en los campeonatos de España y de Europa.

Llopis ha completado la primera semana de competiciones de 2023 de manera espectacular porque el pasado miércoles ya obtuvo la mejor marca europea del año de los 60 metros vallas, situándose nº1 del ranking continental, y ratificó la mínima del Europeo con su mejor registro de siempre de 7.55 en el Gran Premi Internacional Ciutat de València, mientras que este viernes en Alemania volvió a exhibir el buen estado de forma que atraviesa ganando el Meeting Mundial de Karlsruhe.