L'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO), al costat de la regidoria de Comerç, Mercats i Consum de l'Ajuntament d'Oliva, llancen una nova campanya per a potenciar les vendes en el comerç local amb motiu de la celebració de "Sant Valentí, Dia dels Enamorats". En aquesta ocasió, se sortejarà un sopar per a dues persones amb la col·laboració de Gastroliva, l'Associació d'Hostaleria d'Oliva.

En els comerços associats a ACCO es poden trobar idees molt originals perquè regales un detall a aquella persona tan especial.

Fanny Sanchis, presidenta d'ACCO, comenta: "Cal estimar-se molt més i cada dia! I aquesta data, el 14 de febrer, és una data ideal per a reafirmar l'amor amb un detall bonic del comerç d'Oliva. Celebrem el dia dels enamorats amb un premi molt especial, i en col·laboració amb Gastroliva, que esperem que siga la primera de moltes ocasions per a col·laborar entre nosaltres. Animem a tota la ciutadania a participar en el nostre Facebook i a visitar les nostres botigues, perquè en el comerç local tenim el millor assessorament, les millors idees de regal i cuidem els detalls, perquè els nostres clients tinguen el regal perfecte per a la seua parella".

Per la seua banda, l’alcaldessa d’Oliva, i regidora de Comerç, Mercats i Consum, Yolanda Balaguer, ha declarat que "amb aquesta campanya es pretén sensibilitzar a la ciutadania del nostre municipi sobre un consum més responsable i de proximitat, fomentant el comerç local i donant suport al teixit empresarial en aquesta data assenyalada".

La campanya estarà activa de l'1 al 14 de febrer. El sorteig es realitzarà el 14 de febrer i la persona guanyadora es comunicarà a través de la pàgina de Facebook de l'Associació de Comerciants d'Oliva.

La persona(*) agraciada podrà triar on sopar d'entre els següents restaurants associats a Gastroliva: Rte. Ca Pepica d'Inma; M'encanta Coqueria Restaurant; Rte. La Sota; Bar Iri El Roch; Rte. El Pelut; Les Dos Llunes; Mandala; Rte. El lloc; Rte. California; Rte. Ca Dubi; Bar l'Envic; Manbys; Nou Fase; Extremix experiences

Tindrà de temps fins al dia 20 de febrer per fer servir el seu premi i sopar al restaurant escollit.