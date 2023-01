El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce la libertad de expresión en el ámbito de la crítica política. Asegura el TEDH que «se debe excluir la punibilidad de conductas de expresión en el ámbito político que, pese a extralimitarse en el ejercicio legítimo de aquel derecho fundamental, carecieran de gravedad suficiente para justificar una condena penal. En consecuencia cualquier persona que adquiera la condición de político/a está expuesta a la crítica social y periodística devengada de sus actuaciones sin que ello suponga un ataque a su honorabilidad, dentro de los parámetros éticos y morales, reconocidos por la legislación. Siempre que la crítica se sustancie en hechos y actuaciones demostrables y no falten al respeto del aludido/a o se basen en mentiras ofensivas o calumnias, no representan ningún problema jurídico». Los Medios de Comunicación actúan como garantes de la veracidad ante la sociedad del comportamiento político.

Vengo a exponer cuanto manifiesta el TEDH para que todas aquellas personas que vayan a adquirir la condición de político/a electo o quienes ya hace años ejercen pero no lo recuerdan, deben saber a lo que se exponen y «deberán admitir la crítica que cuestione su actuación como práctica lícita y habitual dentro de un estado de derecho y democrático».

Hay una cuestión que a los partidos políticos les debería preocupar, no practicar y desterrar de su práctica habitual. Las agrupaciones en nuestro país son estructuras piramidales en las que una persona está en lo más alto rodeada de un pequeño núcleo duro que ordena. Bajando la pirámide llegan los responsables de área que obedecen y controlan, y bajamos a la base en la que nos encontramos a militantes y simpatizantes que son la infantería del partido. Pero si entre la infantería existen corrientes discrepantes con los mandatos marcados por quienes deciden, normalmente son condenados al ostracismo si no practican el seguidismo, no se tienen en cuenta sus opiniones y si se vuelven beligerantes. Los partidos no quieren críticos ni discrepantes. Lejos de respetar la libertad de pensamiento, libertad de expresión interna y el respeto a la divergencia, se toleran hasta que cruzan la línea roja estipulada.

En los primeros años de la década de 1980 el PSOE celebró un Congreso Comarcal en el Colegio Cervantes de Gandia. Había por entonces tres corrientes críticas dentro del partido: Izquierda Socialista, los militantes de UGT y una parte de las Juventudes Socialistas. Ni que decir tiene que el aparato oficialista del partido controlaba el Congreso. Los disidentes perdieron las votaciones y fueron ignorados y los oficialistas coparon todos los cargos de relevancia. Esa forma de actuar llega hasta nuestros días, menos con la victoria de Pedro Sánchez Castejón, que derrotó al poderoso aparato del partido con Susana Díaz como abanderada, para convertirse en Secretario General aupado por los militantes de base del PSOE.

La crítica interna nunca es bien recibida y los discordantes suelen terminar apartados o invitados a salir de la organización. Eso es lo que hoy aparta a las personas de la implicación y militancia en las organizaciones políticas y fundamentalmente a los jóvenes que, a su vez, representan al futuro de cualquier agrupación. Si no cambian el contenido y las formas de la política partidista, respetando al discrepante, que no es un enemigo, el futuro no se presenta muy halagüeño.

Permítame una reflexión tras 40 años de profesión: el pasado duerme la paz de las hemerotecas. La honradez y la humildad del trabajo en el presente avala la conquista de la esperanza en el futuro.