L'edil responsable de Comerç i Innovació, Vicenta Ferrer, i la regidora delegada de Gent Gran, Liduvina Gil, han presentat una nova iniciativa del consistori adreçada a reduir la bretxa digital que pateixen bona part de la gent gran.

Es tracta del programa "TIC_Majors", sis cursos gratuïts dirigits a persones majors de 55 anys que tenen com a objectiu que puguen aprofitar tots els avantatges que aporta l'aplicació de les noves tecnologies al dia a dia alhora que es facilita l'autonomia dels més grans.

En aquesta edició i, per augmentar la difusió, tots els cursos se celebraran a Gandia, el Grau i Marxuquera. Les persones interessades s'han d'inscriure a l'Urbalab o al Grau i les places es distribuiran per ordre d'arribada. Cada usuari podrà fer dos cursos i aquests s'iniciaran dilluns que ve.

Ferrer ha explicat que a més de conéixer les noves eines i reduir la bretxa digital, el fet de ser cursos a mida i amb un professor permet que els usuaris perden la por de fer servir els seus dispositius mòbils.

Per part seua, Gil ha destacat que la igualtat digital ha d'incloure els grups d'edat i que la pandèmia ha suposat un punt d'inflexió a l'hora de fer-ne ús.

Els cursos que s'impartiran són els següents: Com utilitzar el telèfon mòbil (instal·lar aplicacions, canviar fons de pantalla); Introducció a internet: navegació i correu electrònic; Aprenent a utilitzar WhatsApp; Banca on line; Com fer tràmits senzills i Utilitzar l'APP de GVA Salut.