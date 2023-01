El camp del Vergeret de Tavernes de la Valldigna acollirà els pròxims 11 i 12 de febrer les dos primeres proves puntuables de classificació per al Campionat d’Espanya d’Agility 2024, amb la presència de més de 100 gossos que competiran juntament amb els seus guies arribats des de les diferents autonomies de l’Estat.

La prova, organitzada per la Reial Societat Canina Espanyola (RSCE) i el Club Agility La Jungla de Xàbia, compta amb la col·laboració de la Regidoria de Benestar Animal del consistori valler.

L’agility és una modalitat canina competitiva on una persona guia dirigeix al seu gos a través d’una sèrie d’obstacles, els quals ha de superar de forma neta i amb el menor temps possible.

Durant tot el dissabte 11 i el matí del diumenge 12 es desenvoluparan les dos proves puntuables dividides en 5 categories segons el tamany del gos: XS (fins a 28 cm.), S (fins a 35 cm.), M (fins a 43 cm.), I (fins a 48 cm.) i L (més de 48 cm.); i tres graus, segons la dificultat del recorregut (Grau 1 per als gossos més inexperts, i fins a Grau 3, pels més experts). A més, existeix la modalitat preagility, que serveix com a iniciació als gossets més menuts.

En cada grau es faran dos recorreguts, també anomenats mànega: un jumping (on únicament hi ha tanques i túnels) i un agility (on hi ha zones de contacte: passarel·la, balancí i palissada).

La regidora de Benestar Animal, Mònica Palomares, ha assenyalat que “a Tavernes acollirem durant tot un cap de setmana als millors gossos i guies de les competicions d’agility, els quals ens deixaran bocabadats amb la bonica relació de respecte i obediència que existeix entre ells”.