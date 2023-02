Gandia es converteix de nou en un escenari obert a totes les disciplines de les arts de carrer. La quarta edició de MIRA Gandia del 24 al 26 de març és la de la consolidació i la de la confirmació d'aquest encontre artístic com una proposta necessària per a tots, companyies i públic. I és que el MiRA Gandia, a més de ser un aparador de les arts de carrer, és també un espai de trobada i treball per a programadors i agents culturals.

La Fira MiRA va nàixer amb la intenció de situar a Gandia com un dels referents de les arts de carrer a l'estat espanyol. Amb aquesta quarta edició es fa un pas més amb aquest propòsit inicial composant una programació que barreja companyies consolidades amb propostes de nous llenguatges i nous valors. Una programació eclèctica que engloba una infinitat de disciplines artístiques i que per fi ha pogut manifestar la seua vocació internacional. I és que amb 16 propostes per convocatòria en aquesta edició, tenim representats territoris com les Illes Balears, Andalusia, Catalunya, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana. I països com Itàlia i França.

Com a novetat aquest any hi hauran dues companyies valencianes convidades. Per un costat una especialitzada en teatre familiar i que actuarà per a públic escolar, per fer més oberta i participativa aquesta edició de MIRA. I altra de dansa contemporània, patrocinada per l'Institut Valencià de Cultura.

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha afirmat que "l'any passat va ser tot un èxit tant de públic i com de contractació de les companyies que van participar per a formar part de programacions d'altres ciutats, i per este motiu sabem que té la continuitat garantida" i ha afegit que "MIRA no sols és un espai de trobada entre programadors i agents culturals, és també un factor que ens consolida com a Capital Cultural Valenciana".

Per a Domingo Martínez, director Artístic de MIRA Gandia, "des de la mirada de la direcció artística, crec que aquest any hem aconseguit una equilibrada proposta artística amb diferents disciplines dins de les arts de carrer. Una proposta que fa un recorregut dels últims treballs que s'estrenen per tot arreu del nostre estat, així com la participació d'una companyia francesa i una altra Italiana, treballs de qualitat per a tots els públics i un pas endavant per fer que MIRA siga un referent no tan sols a la Comunitat Valenciana sinó també a la resta d'Espanya".

És la primera gran Fira d'arts de carrer del calendari estatal i això la fa ja un referent consolidat com a punt de reunió en Espanya. El nombre de companyies que es presenten a la convocatòria creix cada any. Enguany 145 companyies presentades amb un total de 152 espectacles indiquen l'interés creixent de les companyies per participar en aquest projecte. Moltes de les propostes que es presenten al MIRA Gandia, formaran part de festivals i Mostres d'art del carrer tant de la Comunitat Valenciana com de la resta de l'estat.

L'altra vessant, la del públic, també s'ha consolidat. En la passada edició, encara que amb certes limitacions per la pandèmia, el públic va assistir massivament a les obres programades, omplint les places i recintes on es feien les representacions. Per al públic és també una oportunitat única de poder gaudir d'espectacles originals, de propostes innovadores, moltes d'elles estrenes, a la nostra ciutat.

Joan Josep Payà, en qualitat de director del MIRA, afirma que «l'edició actual és la de la consolidació de fira MIRA Gandia. L'any 2022 ja va suposar un pas molt important tant pel que fa a la participació de professional com d'assistència de públic. Per a aquesta quarta edició s'han augmentat el nombre de companyies participants i s'ha incorporat a la programació 2 actuacions destinades a públic escolar, fora de convocatòria, com una forma d'acostar les arts de carrer als més joves i fomentar la creació de nous públics receptius a aquestes manifestacions artístiques».

El termini d'inscripció per a programadors i professionals s'obrirà el pròxim 6 de febrer i acabarà el 12 de març. Podran inscriure's programadores i programadors culturals, tant del sector públic com privat, així com responsables de fires, festivals o mostres d'arts de carrer, persones representants d'associacions professionals de l'àmbit de les arts de carrer, distribuïdores de companyies d'arts de carrer i mitjans de comunicació.