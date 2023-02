El nou arquebisbe de València, Enrique Benavent, oficiarà este divendres dia 3 a Potries la missa de la festa del patró local, Sant Blai, en l’inici del Porrat 2023. La missa es durà a terme a l’església dels Sant Joans a les 11.30 hores i estarà cantada per la Coral de Potries. Benavent ha estat convidat per l’Ajuntament al dia gran del Porrat.

També este divendres, festa local al municipi, està programada una sessió del «Porrat escolar» amb activitats per als més menuts i joves. Enguany hi han inscrits 800 estudiants de toda la comarca per participar en les activitats de cultura i oci previstes en el programa.

Una d’eixes activitats es el taller-actuació gratuït, «About The Beat», amb Cento Carbó i Pere Sirerol. Serà a les 12.30 hores del divendres dia 3 a la plaça del País Valencià.

Seguint amb la programació del dia de la festa de Sant Blai, cal destacar la inauguració a l’edifici de l’Ajuntament de Potries de les exposicions «Els joguets en ceràmica» i «Hilando Vidas» des de les 18 hores.

A les 18.30 hores hi ha anunciat un berenar de xocolate i bunyols al pati de l’Ajuntament i, en acabar, es donaran a conéixer els noms dels guanyadors i guanyadores del concurs de teles «Art al Carrer».

La jornada inaugural del Porrat de Sant Blai 2023 finalitzarà amb la «Nit de Festa» a la carpa musical amb l’actuació del grup «The Luxe».

El segón dia del Porrat de Potries, dissabte dia 4, començarà amb la «Ruta de l’Aigua Teatralitzada» amb el nom «La Concòrdia de l’Aigua». Una activitat oberta per a tots els públics que necessita inscripció obligatòria a programació@potries.org o al telèfon 96 280 05 88 al preu de 5 euros.

També dissabte de matí s’inaugura la Fira Gastronòmica i Artesana amb cercavila de dolçaines i tabals, a més d’un taller de fang i l’actuació de Dani Miquel per a públic infantil.

Una altra novetat del Porrat de 2023 és que celebrarà la seua primera edició com a Bé Immaterial de Rellevància Local. Este Porrat del segle XVI també és Festa d’Interés Turístic Provincial i ara «aspirem a la declaració com a Bé d’Interés Cultural», diu el regidor de Cultura, Sergi Vidal.