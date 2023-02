No tuvo opción. "Telmo Gadea (presidente de la Federació de Falles de Gandia) me llamó un día porque quería hablar conmigo, yo pensaba que era algo relacionado con el programa (de radio), para alguna entrevista o noticia pero me dijo: 'eres la pregonera de este año'. Mi reacción inmediata fue responderle 'no, no, no', pero me respondió: 'no vengo a preguntarte, vengo a decirte que eres la pregonera'.

Lo cuenta Carmen Berzosa, periodista, locutora de Onda Naranja-Cope, emisora local de Gandia y que este sábado pronunciará el pregón previo a la Crida de las Falleras Mayores, que dará el pistoletazo de salida oficial a las Fallas del 2023. Sentada en el estudio donde cada día habla para miles de personas en toda la comarca reconoce que "para mí es un orgullo pero también una responsabilidad". Suena a tópico pero lo dice porque sabe que van a ser centenares de ojos y de oídos pendientes de ella cuando se suba al Torreó del Pi, desde donde, como en los últimos años, leerá el texto. "Ha sido un alud de gente que no para de felicitarme, mandarme mensajes y eso hace que pese más la responsabilidad", explica. "Uno no puede hacer nada por ser pregonero, es la federación la que, por el motivo que sea, te ha elegido y por eso -insiste-, es una mayor responsabilidad", continua Berzosa. Su reto, además, es doble, porque, al contrario de lo que ha ocurrido en años anteriores, no solo lo pronunciará, sino que ella misma ha sido la encargada de escribirlo. "Al principio me generó muchas dudas", indica. De hecho, "lo he hecho unas 30 veces y vuelto a borrar otras tanta y no tiene nada que ver lo que era el principio con lo que se ha quedado, ha cambiado mucho", señala. Aunque, como es lógico, no ofrece ningún mínimo detalle de lo que contiene el texto, asegura que será un pregón "fallero". "Habrá sátira, crítica y, sobre todo, humor, al menos eso es lo que intento". No faltarán temas de actualidad pero, sobre todo, hablará de fallas. "Será breve, porque se espera frío pero, sobre todo, porque lo que la gente quiere es escuchar a sus falleras mayores en la plaza Major". La periodista dice desconocer los motivos de su elección por parte de la Federació de Falles pero reconoce que "me gustaría que haya sido más por ser fallera que por ser comunicadora". En ese sentido señala que "en los últimos años se ha buscado a gente de renombre pero que sabía poco de fallas y por eso me gustaría pensar que en este caso me han elegido por mi trayectoria fallera". Y es que, Carmen Berzosa lo ha sido casi todo en su comisión, Sant Josep-Raval, de la que forma parte desde que tenía tres años. Tiene el escudo de oro de su falla, el 'Gesmil d'or' de la Federació de Falles, ha sido Reina de la Falla, secretaria, vicesecretaria, delegada de informativo y de emisiones o de cabalgata, entre otros. También ha formado parte de la ejecutiva de la FdF. Ese amor por la fiesta lo ha inculcado a su hija que, con apenas 7 años, ya ha ostentado dos reinados, uno de ellos este mismo año. Pese a todo, Berzosa reconoce que "soy una fallera más de retaguardia, de trabajar, de pensar, de preparar, organizar, plantear, me gusta más el resto del año que los cuatro días de fiesta".