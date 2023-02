L’Ajuntament d’Oliva, a través de la regidoria d’Agricultura encapçalada per Miquel Domenech, ha invertit vora 600.000 euros per condicionar i millorar un total de 46.700 metres cuadrats dels camins rurals que donen accés a finques agrícoles i a poblacions veïnes. Els usuaris i usuàries dels vials ja poden vore els resultats de les actuacions iniciades el passat mes de gener.

La regidoria d’Agricultura i d'Obres i Serveis ha actuat sobre les irregularitats de l’asfaltat en el camí agrícola camí Vell de Gandia-l'Alqueria, al camí de l'Ullal - Portes de ferro, el camí Vell de Xàtiva i el camí de les Marjaletes. A més a més, també s’ha condicionat el camí del Pont de Bolo-Clot de Segarra, el camí de l'Enterradora-Burguera, el camí de les Canyades i el camí del Motor de Bertomeu.

A aquesta llista se sumen les actuacions en la travessera de Sant Roquet, el camí de la Bomba, el camí de Quiquet de l'obrer i el camí del Riu-rau de Sancho en el seu tram final. El camí vell de Piles i el camí de Forna també s’han realitzat tasques de millora de l’asfaltat.

"Aquesta és una de les majors inversions que ha fet l’Ajuntament d’Oliva en matèria de millores en infraestructures rurals dels últims anys, amb un pressupost de 600.000 euros, que garantiran un millor accés i mobilitat dels agricultors i ramaders d’Oliva» ha declarat el regidor responsable Miquel Domenech. I afig que «aquestes actuacions eren molt necessàries i ja es poden vore els resultats i aviat, els beneficis, perquè una millor accessibilitat per als treballadors i treballadores d’aquest sector es tradueix en un augment de la productivitat». Segons el regidor aquestes actuacions mantenen una línia d’inversió feta al llarg de la legislatura.

Per altra banda, l’alcaldessa d’Oliva ha insistit que «els camins rurals d’Oliva són essencials per a facilitar la comunicació i mobilitat dels agricultors, el transport de mercaderia, maquinària i per a vertebrar el nostre territori. Constitueixen un element fonamental del nostre municipi, tant per la part productiva i econòmica com per al desenvolupament social de la nostra població». «Tot això justifica la importància d’actuar en aquestos camins i garantir aquestes millores tan necessàries» ha conclòs.