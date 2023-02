Els i les 30 alumnes contractats dins del taller d’ocupació "Millorem l’entorn de Tavernes V" han iniciat les sessions de formació i pràctica en les especialitats de jardineria i manteniment de zones verdes; conservació, millora de muntanyes i repoblació forestal; i obra i pintura decorativa en construccions.

Així, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna engega una nova edició del taller d’ocupació per a persones desocupades després d’haver sigut beneficiari per part de Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, d’una subvenció de més de 754.000 euros, amb una aportació municipal de 50.000 euros per a completar el finançament.

L’alumnat es formarà durant tot un any, tant de forma teòrica com pràctica amb treballs i actuacions d’adequació i millora a tot el municipi, i obtindrà els certificats de professionalitat corresponents en acabar el taller.

El regidor de Foment Local, Josep Llàcer, ha donat la benvinguda a l’alumnat i ha destacat que "els tallers d’ocupació són una gran oportunitat per a formar-se i millorar l’ocupabilitat dels veïns i veïnes desocupats. En els anteriors tallers, l’alumnat i l’equip directiu i docent han fet un treball magnífic en la millora d’espais públics, i estic segur que el nou alumnat també ens sorprendrà”.