La família d’Alfons Verdaguer, advocat i escriptor valencià de gran rellevància, ha fet una donació a l’arxiu de Biblioteques d’Oliva de més de 300 exemplars del fons bibliogràfic de l’autor. A l’acte de ratificació, que s’ha celebrat aquest matí, ha assistit el regidor de Cultura, Patrimoni i Biblioteques, Julio Llorca, la cap d’Arxius i Biblioteques, Maria José Canet, familiars d’Alfons Verdeguer, el president de l'Associació Centelles i Riussech, Toni Esteve, i Paco Devesa com a intermediari de la donació.

Tenint en compte la vinculació especial d’Alfons Verdeguer a Oliva, la seua família va proposar la generosa donació de llibres i revistes de la col·lecció personal de l’escriptor al Servei de Biblioteques d’Oliva. Es tracta d’un recull de publicacions valencianistes des de finals del s. XIX fins a la transició i a la normalització dels anys 80, entre les quals cal destacar aquelles que contenen dedicatòries a Alfons Verdaguer per part d’autors com Xavier Casp, Vicent Andrés Estellés, Manuel Sanchis Guarner, Maria Beneyto, Enric Valor, entre d’altres.

El fons bibliogràfic de la família d’Alfons Verdeguer té un interés considerable en el seu conjunt, ja que conté una fracció important de la literatura de la postguerra en valencià, així com una mostra singular de la narrativa i altres gèneres publicats a Barcelona i Mallorca en la nostra llengua. Els llibres i les revistes representen un fons valuós per a lectors curiosos i investigadors que pot ajudar a entendre la creació literària agrupada al voltant de l’editorial Torre dels anys quaranta i cinquanta, així com la divisió del valencianisme a partir dels anys setanta.

Aquesta donació ha estat possible gràcies a la intermediació de Vicent Puig i Antonio Arlandis, membres de la família Puig d’Oliva, amb la qual, Alfons Verdeguer mantenia una estreta amistat. Francesc Devesa, en assabentar-se de la seua relació amb els amics olivers, s’interessà per l’escriptor valencianista, fent entre tots, materialment possible la donació de la col·lecció bibliogràfica al Servei de Biblioteques d’Oliva.

Julio Llorca, cap del Departament de Cultura, Música i Biblioteques a l’Ajuntament d’Oliva, ha mostrat el seu agraïment a la família d’Alfons Verdaguer així com per la seua predisposició i col·laboració amb el Servei de Biblioteques d’Oliva i fer possible aquesta donació de gran valor literari, social i històric per a Oliva. «La importància patrimonial i històrica d’aquestos exemplars per a la literatura valenciana, i per al poble d’Oliva, és incalculable donat el volum i el valor de cadascun d’ells. Després de l’exhaustiu treball del Departament d’Arxius per a catalogar-los tindrem la col·lecció a l’abast de tots els veïns, veïnes, investigadors i curiosos» ha declarat Llorca.

Quant als llibres, la donació consta de 208 títols inserits en 198 volums, atés que alguns dels exemplars estan enquadernats conjuntament. La majoria de llibres estan escrits en català i publicats en un període que va des de finals del segle XIX fins a finals de la dècada dels 80 del segle XX, a destacar dues col·leccions quasi completes: Col·lecció l’Espiga de l’Editorial Torre (València), que reuneix la majoria d’autors que publicaven en valencià dels anys quaranta, en prosa o en vers, i la Col·lecció Lletres de l’Editorial Alberti (Barcelona), una sèrie narrativa que comença l’any 1953.

Entre els exemplars de la donació hi trobem 140 números de la Revista Valencia Atracció des de 1945 a 1971 i la col·lecció completa de la Revista Murta amb 50 exemplars publicats des de maig de 1978 a octubre de 1982. També hi trobem el número 3, III època de l’abril de 1981 de la Revista Todos/Tots.