L’alumnat de cinqué i sisé de primària del CEIP Oliveretes ja treballa a l’aula amb les tauletes interactives subvencionades per l’Ajuntament de Miramar. En concret es tracta de 55 dispositius que utilitzen en les assignatures de valencià, castellà, anglés i matemàtiques.

La implantació i l’aprofitament de les noves tecnologies a les aules requereix en els alumnes un equipament digital que els permeta aprofitar totes les oportunitats disponibles. Amb aquest plantejament la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Miramar ha decidit novament ampliar les beques educatives d’aquest curs escolar i incloure la subvenció de 210€ per a l’alumnat de cinqué i sisé de primària del CEIP Olivertes per a l’adquisió de les tauletes.

Els xiquets i xiquetes accedeixen a les taules de forma individual, fomentant l’aprenentatge digital. Així mateix, els recursos que poden utilitzar estan llimitats pel professorat, per tal que l’us siga únicament educatiu. A més, encara que l’aprenentatge és grupal i les classes s’inicien amb la posada en comú del tema a tractar, els exercicis s’adapten a cadascun dels nivells, permetent una educació més personalitzada, on s’estimula als alumnes segons les seues capacitats i s’ajuda a aquells amb mancances per tal que finalment tots complisquen els objectius de la classe.

«Creiem fonamental apostar per les ajudes municipals, que ofereixen un suport econòmic als pares i mares dels estudiants. A més, aquest curs, l’aposta pel projecte educatiu digital del CEIP Oliveretes suposa que l’alumnat del tercer cicle treballe amb tauletes digitals i això suposa un cost de 210 € per alumne que ha assumit l’Ajuntament i en el qual s’inclou la llicència d’utilització del programa educatiu i segur durant 4 anys», apunta l’alcaldessa, Pilar Peiró.

«La concessió de les tauletes és per a quatre anys, per tant assegurem que aquesta línia educativa continúe el seu camí cap a la consolidació sense que això supose una despesa econòmica per a les famílies del nostre poble», conclou Peiró.

Les beques d’educació municipals són una iniciativa posada en marxa des de l’any 2011 i ha suposat la concessió de més de 1.600 beques en onze anys, amb una inversió de més de 200.000 euros de fons propis, destaca la mateixa alcaldessa del municipi.

Aquestes beques beneficien als alumnes d’Educació Infantil, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i als estudiants universitaris, a més dels estudis a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), els alumnes majors de 25 anys que volen accedir a la universitat i ara també als nens i nenes que s’incorporen a la utilització de tauletes a les aules del CEIP Oliveretes de Miramar. La resta dels nivells educatius (primària, secundària i FP Bàsica) estan inclosos dins del programa Xarxa Llibres.

En concret, les ajudes estan destinades a l’adquisició de llibres de text, material escolar o informàtic, el cost de la matrícula, les despeses d’allotjament o el transport públic. Els impresos per a requerir les beques es poden aconseguir en el mateix edifici consistorial o en la pàgina web de l’ajuntament www.ajumiramar.org i han de presentar-se a través de la seu electrònica o en les oficines municipals.