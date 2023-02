Toni Puig Capsir tiene 60 años y lleva más de media vida en el mundo del atletismo. Primero fue atleta y después un joven entrenador que hoy en día es un experimentado técnico. Su oficio es el atletismo.

Ocupa varios cargos y los compagina. Es director técnico del Club Atletisme Gandia Alpesa, también director técnico adjunto de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV), pero lo más importante es que hasta diciembre de 2024 trabaja como coordinador del Team España de relevos de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Es decir, es el responsable de los equipos masculino, femenino y mixto de España en las pruebas del 4 x 100 y 4 x 400 metros lisos.

Puig explica que en el CAGandia Alpesa dirige un grupo de entrenamiento de 33 atletas, entre los que se encuentra el vallista internacional Quique Llopis. Gestiona la burocracia técnica, licencias, inscripciones, estadillos y alineaciones.

En la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana se ocupa de las normativas de los campeonatos autonómicos de todas las categorías, colabora en las convocatorias de las selecciones valencianas y coordina los sectores de vallas y relevos de velocidad.

En su cometido en la Real Federación Española de Atletismo forma parte de un equipo de trabajo con tres técnicos más. Organiza concentraciones, planifica los entrenamientos y lleva el control de los atletas que pueden ser seleccionables, todo ello, al igual que le sucede con su tarea en la FACV, bajo las órdenes, «siempre por debajo» del seleccionador autonómico y nacional, Pepe Peiró.

El gandiense ya formó parte de la plantilla de técnicos de la RFEA de 2000 a 2007 como coordinador del relevo 4 x 400 y desde 2017 hasta ahora abarcaba la misma labor. Durante estos dos periodos, sus relevistas consiguieron éxitos importantes en forma de medallas y récords en distintos campeonatos internacionales. La novedad es que desde hace poco coordina a todos los relevos de los atletas, desde la categoría sub18 hasta la absoluta. Este nuevo cargo lo estrenó el pasado mes de diciembre con una concentración de 15 días que tuvo lugar en Portugal.

«Mi base está en Gandia»

Dice Toni Puig que «como entrenador de velocidad es a lo máximo a lo se puede aspirar. Es ser profesional las 24 horas al día. Cada tres semanas voy un día a Madrid para una reunión de técnicos de la RFEA, pero si no tengo viajes, concentraciones y campeonatos mi base está en Gandia. Mi día a día no me perjudica para entrenar y dirigir a un atleta de élite internacional como es Quique Llopis».